Entra en vigor: ayudas de hasta 900 euros para sacarse los jóvenes el carné de conducir

Sacarse el carné de conducir podrá resultar algo más asequible para los jóvenes de Castilla y León.

La Junta ha dado un primer paso para poner en marcha una nueva línea de ayudas destinada a financiar parte de los gastos necesarios para obtener el permiso de conducción de la clase B, con subvenciones que podrán alcanzar los 900 euros por persona.

La medida ya cuenta con sus bases reguladoras, publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Aunque todavía será necesaria una convocatoria posterior para conocer cuestiones clave como el plazo de presentación de solicitudes, el presupuesto disponible o el periodo concreto en el que deberán haberse realizado los gastos.

Las ayudas estarán dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años, residentes y empadronados en algún municipio de Castilla y León, y su importe variará en función de los ingresos de la persona solicitante o de su unidad de convivencia.

¿Cuánto dinero se podrá recibir?

La subvención máxima será de 900 euros, aunque no todos los beneficiarios recibirán la misma cantidad. Las ayudas se distribuirán por tramos de renta:

Hasta 900 euros, para rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM.

Hasta 750 euros, para rentas iguales o superiores a 1,5 veces e inferiores a 2,5 veces el IPREM.

Hasta 600 euros, para rentas iguales o superiores a 2,5 veces e inferiores a 3,5 veces el IPREM.

Hasta 450 euros, para rentas iguales o superiores a 3,5 veces el IPREM.

En todos los casos, la ayuda dependerá también de los gastos que puedan justificarse. La subvención, sola o sumada a otras ayudas destinadas al mismo fin, no podrá superar el coste total de obtener el permiso.

Matrícula, clases y tasas de examen

Las bases contemplan como gastos subvencionables buena parte de los desembolsos habituales para conseguir el carné de conducir.

Entre ellos figuran la matrícula en la autoescuela, las clases de formación teórica y práctica y las tasas de Tráfico, incluidos los derechos de examen y la renovación de tasas en los casos que determine la futura convocatoria.

Sin embargo, habrá gastos que deberán ser asumidos por el alumno.

No podrán incluirse en la ayuda las pruebas médicas y psicotécnicas necesarias para obtener el permiso, ni otros costes relacionados con la gestión y tramitación de la propia solicitud de la subvención.

Jóvenes de 18 a 30 años y empadronados en Castilla y León

Para optar a estas ayudas será necesario tener entre 18 y 30 años y residir y estar empadronado en Castilla y León.

Además, el permiso deberá obtenerse dentro de las condiciones y del periodo que establezca la convocatoria, un aspecto que será importante para quienes estén pensando en iniciar ahora el proceso en una autoescuela.

Por este motivo, los futuros solicitantes tendrán que esperar a la publicación de la convocatoria para conocer todos los requisitos definitivos y, especialmente, desde qué fecha podrán considerarse subvencionables los gastos realizados.

Las rentas más bajas tendrán prioridad

La concesión de las ayudas se realizará mediante un sistema de concurrencia competitiva, por lo que las solicitudes competirán entre sí en función de los criterios establecidos.

El principal será el nivel de renta. Tendrán prioridad las personas que formen parte de unidades de convivencia con menores ingresos.

Las bases también contemplan un tratamiento específico para las familias numerosas. En estos casos se aplicará una reducción sobre el nivel de renta utilizado para ordenar las solicitudes:

Un 20% de reducción para las familias numerosas de carácter general.

Un 30% para las familias numerosas de categoría especial.

Este sistema busca que los jóvenes con una situación económica más limitada tengan preferencia a la hora de acceder a las subvenciones.

La puesta en marcha de estas ayudas responde también a la importancia que tiene el permiso de conducir para acceder a determinados puestos de trabajo en Castilla y León.

La necesidad de desplazarse sigue siendo un factor determinante para encontrar empleo, especialmente en una comunidad extensa y con numerosos municipios rurales en los que el transporte público no siempre permite llegar con facilidad a los centros de trabajo, formación o estudio.

Disponer del permiso B puede convertirse, además, en el primer paso para acceder posteriormente a otras cualificaciones y permisos profesionales relacionados con el transporte de mercancías o viajeros.

La publicación de las bases no supone todavía la apertura del plazo para pedir las ayudas.

La Junta deberá aprobar ahora la convocatoria, en la que se concretarán el dinero destinado a esta línea de subvenciones, el plazo para presentar solicitudes, la documentación que deberán aportar los interesados y el periodo en el que deberán haberse producido los gastos para poder optar a la ayuda.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial mantiene este viernes una reunión con representantes de la Federación de Autoescuelas de Castilla y León (Facale) para analizar la implantación de la medida.

Por tanto, los jóvenes interesados todavía tendrán que esperar a esa convocatoria para saber cuándo podrán presentar su solicitud. Lo que ya está definido es el marco de unas ayudas que podrán alcanzar los 900 euros y que pretenden aliviar uno de los principales costes asociados a la obtención del permiso de conducir.

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