Las Cortes de Castilla y León iluminarán su fachada con la bandera de Ceuta y se suman a la ola de solidaridad

Las Cortes de Castilla y León proyectarán este próximo miércoles, 2 de septiembre, la bandera de Ceuta en su fachada principal con motivo del Día de la Ciudad Autónoma.

Un gesto “simbólico” con el que el Parlamento autonómico busca “visibilizar su respaldo” al pueblo ceutí en un momento especialmente delicado.

La proyección luminosa permanecerá visible en la sede de las Cortes, en Valladolid, desde las 21:00 horas hasta la medianoche.

Esta acción institucional de la Cámara castellana y leonesa no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una movilización masiva a escala nacional.

Buena parte de los ayuntamientos del país y de la Comunidad celebrarán esa misma tarde, a las 20:00 horas, concentraciones silenciosas y actos de apoyo convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Así, las entidades locales e institucionales muestran una postura unánime de solidaridad con Ceuta ante la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio.

También el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha mandado un mensaje apoyo.

“Todo mi apoyo y solidaridad a la ciudad de Ceuta y a sus vecinos ante la situación que están viviendo”.

Todo mi apoyo y solidaridad a la ciudad de Ceuta y a sus vecinos ante la situación que están viviendo.



El próximo día 2, a las 20:00h, Valladolid se sumará a la concentración convocada por la @fempcomunica para mostrar nuestro respaldo institucional.



Ceuta no está sola. pic.twitter.com/2JqU9tt8CK — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) August 28, 2026

Y ha confirmado que el próximo día 2, a las 20:00h, Valladolid se sumará a la concentración convocada por la Federación de Municipios para mostrar “nuestro respaldo institucional. Ceuta no está sola”.