Martínez llama "ilegal" a Mañueco por Ceuta y el PP estalla: "Es el colmo que insulte en un tema tan sensible"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, saluda al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su reunión de este martes Rubén Cacho ICAL

La tensión entre PP y PSOE por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta se ha vivido en su máximo esplendor este jueves en Castilla y León tras la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes.

El portavoz socialista, Carlos Martínez, ha llamado "ilegal" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por no acudir a las convocatorias del Gobierno sobre los menores llegados a Ceuta y oponerse al reparto planteado por el Ejecutivo central.

La portavoz del PP, Leticia García, ha respondido que el PSOE había cruzado una línea y que insultar al jefe del Ejecutivo autonómico en un asunto de esa gravedad era "el colmo".

El telón de fondo es la crisis abierta el 30 de julio en la ciudad autónoma, con miles de personas entrando desde Marruecos y un sistema de acogida desbordado. El Gobierno ha convocado a las comunidades para un crédito extraordinario de 25 millones y para avanzar en la redistribución de menores no acompañados.

Castilla y León, Aragón y Extremadura, las tres con Vox al frente de las competencias de infancia, no se han sentado. Martínez no ha rebajado el tono.

"La ilegalidad parte de Mañueco"

"Ante la crisis humanitaria en Ceuta necesitamos un Gobierno que vaya más allá del ejercicio de empatía y solidaridad, necesitamos un Gobierno que sea lo suficientemente sensible y que tenga alma pero sobre todo que cumpla con la legalidad", ha afirmado.

Y ha asegurado que "no es una cuestión de solidaridad ni corresponsabilidad, es una cuestión de cumplir la legalidad".

"Hoy la ilegalidad parte de Mañueco, el ilegal es el presidente de la Junta no acudiendo a las convocatorias que pone encima de la mesa el Gobierno de España e intentando negarse al cumplimiento estricto de la legalidad en la redistribución de los menores", ha señalado.

Martínez ha insistido en que "los ilegales no son los niños y las niñas, son los que se están negando a cumplir la Ley, Mañueco y sus socios, que están volviendo a dar la espalda a los problemas de la ciudadanía".

Frente al pacto autonómico con Vox y a la prioridad nacional, ha reivindicado otra brújula. "No necesitamos prioridades nacionales, necesitamos priorizar Castilla y León. Vamos a abandonar los gestos y vamos a resolver la crisis y necesitamos el cumplimiento de la legalidad y que tengamos un Gobierno que esté a la altura de las circunstancias", ha zanjado.

La "falta de decoro"

La portavoz del PP, Leticia García, ha respondido con dureza a Martínez por "insultar" a Mañueco en un asunto tan sensible. García ha denunciado la "falta de decoro" del portavoz del PSOE "llegando a insultar al propio presidente de la Junta en una situación como la de Ceuta".

"Me parece el colmo que el PSOE se dedique a insultar en un tema tan delicado y tan sensible", ha insistido.

La portavoz popular giró entonces el foco hacia Moncloa. "Es llamativo que sea el PSOE el que reproche la falta de comparecencia o de trabajo: en julio comparecieron todos los consejeros y es perversamente inaudito que el PSOE dé lecciones de control parlamentario, el mismo PSOE de Sánchez que va a tardar un mes en dar explicaciones por Ceuta", ha señalado.

Y ha recordado que "lo va a hacer forzado" y "que va camino de cinco reprobaciones por falta de comparecencia de los ministros con responsabilidades en Ceuta".

García ha insistido en que el Gobierno de España "hace una dejación de funciones constante" y que "deberían tener algo de decoro".

En Castilla y León, ha afirmado, "el presidente y el Gobierno dan la cara y rinden cuentas y está siempre donde tiene que estar".

La oposición socialista, a su juicio, es "lamentable". "Martínez trata de reflejar en Castilla y León lo que hace en realidad el presidente Sánchez mientras permanecen de brazos cruzados con esa crítica vacía y sin trabajo, es una pena que Martínez haya renunciado tan pronto a ser útil en Castilla y León", ha señalado.

El "malabarismo sectario" de Puente

La bronca no se quedó en Ceuta. García ha rescatado la inauguración del lunes de dos tramos de la A-11 en Valladolid, presidida por el ministro Óscar Puente. El acto se celebró sin Junta, sin Diputación y sin alcaldes de la zona. El PP sostiene que no hubo invitación; Puente habló de "deslealtad institucional" y Martínez sí acudió.

"Esta última semana hemos sido testigos de ese malabarismo sectario de Puente y de cómo ha corrido Martínez para hacerse la foto en esa inauguración de la A-11", ha relatado García.

"Puente viene a inaugurar un tramo de la A-11, no avisa, no invita a la Junta, a la Diputación ni a los alcaldes y luego los llama desleales por no acudir, esto es rizar el rizo del cinismo político de Puente", ha afirmado.

Sobre la presencia del líder socialista, ha añadido: "Martínez asistió a esa inauguración, suponemos que esa invitación se le haya hecho como representante del PSOE porque no tenemos constancia de que a los procuradores se les haya cursado invitación alguna".

La conclusión de la portavoz popular ha sido nítida. "Acudió a ese photocall sanchista y el ministro insulta al presidente por no acudir cuando no le invitó, están haciendo actos de propaganda partidista completamente inútiles", ha apuntado.

Y ha pedido al líder del PSOECyL que "se atreva a exigir a Puente que cumpla con las infraestructuras pendientes".