La Junta reparte 11,5 millones en Palencia y León para crear dos grandes incubadoras de empresas en sectores clave

Palencia y León concentrarán una nueva apuesta de la Junta de Castilla y León por el emprendimiento y la innovación.

El Consejo de Gobierno ha autorizado inversiones que suman cerca de 11,5 millones de euros para levantar dos nuevas incubadoras de empresas vinculadas a algunos de los sectores considerados estratégicos para la Comunidad.

La mayor inversión se destinará a Magaz de Pisuerga.

El Instituto para la Competitividad de Castilla y León (ICECYL) podrá licitar las obras de un nuevo edificio destinado a convertirse en incubadora de empresas del sector agroalimentario, con un presupuesto de 7.157.869 euros.

El proyecto se desarrollará en la parcela EQ-4 del Polígono Industrial de Magaz de Pisuerga y estará cofinanciado por el Fondo de Transición Justa de España 2021-2027.

La nueva infraestructura llevará el nombre de Incubatech Palencia y tendrá un carácter polivalente.

El edificio contará con espacios destinados a servicios, industria, oficinas y laboratorios, además de otros recursos vinculados a la innovación.

El objetivo es facilitar la implantación y el crecimiento de nuevas empresas, principalmente relacionadas con el sector agroalimentario, aunque también podrá albergar centros tecnológicos, asociaciones, centros de innovación digital, fundaciones o iniciativas universitarias respaldadas por proyectos autonómicos, nacionales y europeos.

La incubadora estará especialmente adaptada a las necesidades de innovación de la industria agroalimentaria y contará con espacios destinados a la investigación y desarrollo y a la experimentación específica del sector.

Palencia quiere convertirse en referente agroalimentario

Incubatech Palencia forma parte del Protocolo Palencia 2030 para una especialización inteligente en el Sector Agroalimentario, impulsado por la Junta con el objetivo de reforzar la posición de la provincia como referente en esta actividad.

La apuesta se apoya en el peso que tiene la agroalimentación en Castilla y León. La Comunidad representa más del 10% del sector agroalimentario español y cuenta con 2.807 empresas vinculadas a esta actividad.

Estas compañías emplean a 57.238 personas y alcanzan una facturación conjunta de 16.280 millones de euros.

El sector supone además el 5,2% del valor añadido bruto de Castilla y León y concentra cerca del 30% de toda la actividad industrial de la Comunidad.

León suma una incubadora para tres sectores estratégicos

La segunda actuación autorizada por el Consejo de Gobierno se desarrollará en el Parque Tecnológico de León.

ICECYL podrá contratar las obras de un nuevo edificio destinado a incubar empresas y proyectos innovadores relacionados con la ciberseguridad, el sector aeroespacial y el turismo.

La inversión prevista asciende a 4.314.889 euros.

El nuevo inmueble se construirá en la parcela M8 del Parque Tecnológico y permitirá ampliar la capacidad de acogida para empresas y profesionales autónomos con proyectos innovadores.

La infraestructura combinará oficinas cerradas con espacios abiertos y zonas de coworking.

También dispondrá de espacios compartidos, salas de reuniones, un showroom y otros servicios diseñados para favorecer la colaboración y el crecimiento empresarial.

La ampliación responde, además, a la elevada ocupación de los espacios de incubación y alquiler disponibles actualmente en el Parque Tecnológico de León.

Ciberseguridad, espacio y turismo

La nueva incubadora reforzará la presencia de Castilla y León en sectores en los que la Comunidad busca consolidar su especialización.

En ciberseguridad, Castilla y León lidera el proyecto Red-Argos, integrado en el Programa RETECH y orientado a fortalecer el ecosistema nacional en colaboración con el País Vasco y Andalucía.

La iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation, impulsa la especialización en ámbitos como la movilidad, el sector aeroespacial, la energía, la industria inteligente, la salud y las ciudades inteligentes.

En el ámbito aeroespacial, la Comunidad alberga además una de las incubadoras de proyectos emergentes de la Agencia Espacial Europea (ESA) en España, impulsada conjuntamente por la Junta, la ESA y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

Castilla y León concentra también el mayor número de proveedores de primer nivel del sector aeronáutico. Esta actividad emplea a más de 2.100 trabajadores, de los que siete de cada diez cuentan con titulación universitaria.

Con las dos nuevas incubadoras, la Junta pretende reforzar un modelo basado en la creación y el crecimiento de empresas innovadoras y en la colaboración entre compañías, centros tecnológicos, universidades y otros agentes del ecosistema regional.