Las Cortes abren el curso el 10 y 11 de septiembre con la designación de senadores: PP y PSOE mantienen la incógnita

Los portavoces de los grupos de las Cortes de Castilla y León antes de participar en la reunión de la Junta de Portavoces de este jueves R. Valtero ICAL

Comienza el nuevo curso político en Castilla y León. Las Cortes celebrarán su primer pleno el 10 y 11 de septiembre con uno de los asuntos institucionales pendientes desde la constitución de la XII Legislatura: la designación de los tres senadores autonómicos que corresponden a la Comunidad.

Dos de ellos los propondrá el Grupo Popular y el tercero el Grupo Socialista, de acuerdo con la proporción de escaños resultante de las elecciones del 15 de marzo.

Tanto el Partido Popular como el PSOE mantienen, de momento, en reserva los nombres que presentarán. La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha recordado que el plazo para presentar la propuesta a estas Cortes es el día 2 de septiembre y que, de momento, no desvelará los nombramientos.

En la misma línea se ha expresado el portavoz socialista, Carlos Martínez. "Hoy no toca abordarlo, hasta el día 2 cuando registremos la propuesta del Grupo Socialista", ha detallado.

El 11 de septiembre es el último día en que podían designarse estos representantes, tras la interpretación de la Ley 7/1987 que regula el procedimiento y que fija un máximo de sesenta días desde la constitución de la Cámara, celebrada el 14 de abril.

La incógnita de Tudanca

La incógnita se cierne especialmente sobre el escaño que corresponde al PSOE. Luis Tudanca, exsecretario general del partido en Castilla y León y senador por designación autonómica desde mayo de 2025, permanece en funciones junto a los populares Javier Maroto y Vidal Galicia Jaramillo.

Tras ceder la secretaría general a Carlos Martínez y abandonar la portavocía en las Cortes, Tudanca pasó a la Cámara Alta, pero su continuidad no está asegurada.

El propio Grupo Socialista ha evitado confirmar si renovará al burgalés o propondrá otro nombre, lo que mantiene abierta la especulación sobre el futuro político del que fuera líder de la oposición durante una década.

Calendario de plenos

El calendario de plenos para el primer periodo de sesiones del curso político, que se extenderá de septiembre a diciembre, aprobado por la Mesa de las Cortes este jueves, establece dos reuniones mensuales.

En septiembre la Cámara se reunirá los días 10 y 11, coincidiendo con la designación de senadores, y volverá a hacerlo el 22 y 23.

En octubre las sesiones plenarias se celebrarán los días 6 y 7, y de nuevo los el 20 y 21. El mes de noviembre reservará los plenos para el 3 y 4, y para el 17 y 18.

El periodo se cerrará en diciembre con sesiones los días 1 y 2, y el 15 y 16, cuando se prevé la aprobación de los presupuestos autonómicos para el año 2027.

Este ritmo de trabajo permitirá a la Cámara abordar, además de la designación senatorial, el resto de la actividad legislativa y de control al Ejecutivo autonómico hasta final de año.