Carriedo dispara contra Puente y su "acto de partido" en la A-11: “Está más centrado en suceder a Sánchez que en Castilla y León”

La inauguración el pasado lunes de 31 nuevos kilómetros de la A-11 ha abierto un nuevo frente entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transportes. Y no, no es el primero, ni será el último.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado este jueves durante la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno al ministro Óscar Puente por la ausencia de representantes de la Junta en el acto y aseguró que la apertura tuvo un carácter “más de un partido político que institucional”.

Carriedo ha puesto el foco especialmente en la presencia del líder socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, frente a la ausencia de miembros del Gobierno autonómico e incluso de los propios alcaldes.

“Fue un acto de un partido político, más que institucional”, sostiene el portavoz de la Junta, antes de lanzar uno de sus principales reproches contra Puente: el ministro está, a su juicio, “más centrado en ser candidato para suceder a Pedro Sánchez que en la Comunidad”.

El portavoz del Ejecutivo castellano y leonés aseguró que la Junta se encuentra “en otra dinámica”, centrada, dijo, en “informar a los ciudadanos sobre la seguridad en las carreteras” y en trasladar información a los alcaldes afectados y no invitados al acto.

Poco más quiso añadir Carriedo sobre la decisión de no invitar a la Junta, después de que, según recordó, el propio ministro hubiera reconocido esa circunstancia.

“Poco hay que decir cuando él ha reconocido que no nos ha invitado”, afirmó.

El portavoz añadió que una situación similar difícilmente se habría producido en otros territorios. “En otras comunidades autónomas no lo hubiera hecho”, aseguró.

Carreteras de la Junta y las diputaciones

Carriedo defendió además la colaboración prestada por las instituciones autonómicas y provinciales durante el desarrollo de las obras de la A-11.

Según explicó, tanto la Junta como las diputaciones han puesto a disposición carreteras de ámbito local y comarcal para canalizar el tráfico mientras se ejecutaban los trabajos y ante la imposibilidad de inaugurar otros tramos que todavía no estaban terminados.

“Hemos aportado aquí, tanto las diputaciones como la Junta, nuestras carreteras para que sean usadas mientras duraban las obras”, señaló.

El portavoz destacó el incremento de la circulación soportada por algunas de estas vías alternativas, que, según sus datos, han pasado de unos 2.200 vehículos diarios a alrededor de 5.000.

La Junta considera que esta colaboración ha permitido garantizar la circulación y facilitar la apertura parcial realizada por el Gobierno central.

“Hemos puesto a disposición estas carreteras y, gracias a esto, ha podido hacerse la apertura parcial por parte del Gobierno”, afirmó Carriedo, quien también reprochó que tampoco fueran invitados los alcaldes.

El portavoz insistió en que el objetivo de las administraciones debe ser garantizar la seguridad de los usuarios “en los máximos niveles posibles”, especialmente en un periodo de obras en el que las carreteras locales y comarcales han asumido una mayor intensidad de tráfico.

«Que dedique algo de tiempo a los ciudadanos»

La polémica con Puente volvió a surgir al ser preguntado Carriedo por las críticas del ministro a la Junta por su negativa a asumir a menores procedentes de la ciudad autónoma de Ceuta, una postura que el titular de Transportes ha relacionado con la falta de población de Castilla y León.

El portavoz autonómico evitó, en esta ocasión, profundizar en la confrontación. “No quiero polemizar con el futuro candidato del PSOE», respondió, aunque volvió a dirigir un dardo al ministro.

“Solo le pido que dedique algo de tiempo a los ciudadanos y no solo a su gestión como futuro candidato del partido”, concluyó Carriedo.