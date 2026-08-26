Castilla y León impugnará cada expediente de menores migrantes que no termine con su retorno a Marruecos

Carlos Pollán, durante su visita al centro de menores Zambrana de Valladolid Junta de Castilla y León

Castilla y León llevará a los tribunales cada expediente individual de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta que no concluya con su retorno a Marruecos.

Así se lo ha comunicado el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La advertencia figura en una carta firmada este miércoles, 26 de agosto, en la que Pollán anuncia además que Castilla y León no acudirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este jueves y pide que conste en acta su voto negativo al acuerdo propuesto y "a cualquier pretensión de reparto de menores extranjeros desde Ceuta a cualquier otro lugar del territorio nacional".

La Junta endurece así su rechazo al reparto planteado por el Gobierno central. Pollán reclama que, antes de trasladar a cualquier menor a otra comunidad autónoma, el Estado tramite y resuelva de manera individualizada su situación y determine si procede la reunificación con su familia o el retorno al país de origen.

El escrito sostiene que la competencia sobre extranjería corresponde exclusivamente al Estado y que, mientras esos procedimientos no hayan concluido, "carece de fundamento" trasladar a los menores a otra comunidad para que esta asuma las consecuencias de una competencia estatal todavía pendiente.

Por ese motivo, Castilla y León exige al Ministerio que le remita el expediente administrativo completo de cada menor que pretenda trasladar a la Comunidad, incluida la documentación relativa a la localización de su familia, la determinación de la edad, la valoración de su interés superior y la resolución adoptada.

Y avisa de que recurrirá a la vía judicial si la decisión final no es el regreso a Marruecos. "Nos opondremos e impugnaremos judicialmente todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos", señala literalmente la carta remitida por Pollán.

Priorizar la reunificación familiar

Castilla y León fundamenta su posición en el principio del interés superior del menor y defiende que la primera opción debe ser la reunificación familiar.

Según argumenta, distribuir a estos menores entre distintas comunidades podría dificultar la localización de sus progenitores, retrasar los expedientes de retorno y aumentar la complejidad administrativa.

Pollán sostiene además que trasladarlos a cientos de kilómetros de Ceuta mientras se estudia su posible regreso a Marruecos va en dirección contraria a ese objetivo.

La postura de Castilla y León coincide con la de los vicepresidentes de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, y Aragón, Alejandro Nolasco, que tampoco acudirán a la Conferencia Sectorial. Las tres comunidades ya habían comunicado su oposición al Ministerio el pasado 8 de agosto.

La reunión de este jueves incluye en su orden del día un punto sobre la situación de la infancia migrante en Ceuta y otro para aprobar la distribución territorial de un crédito de 25 millones de euros destinado a financiar en 2026 la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en la ciudad autónoma.

Medidas tras las agresiones sexuales denunciadas

La carta dedica también buena parte de su contenido a las agresiones sexuales denunciadas en Ceuta.

Pollán acusa al Gobierno de falta de previsión y le exige medidas para impedir nuevas agresiones sexuales, así como identificar a los autores, cómplices o encubridores. Quiere además que acelere los procedimientos de reunificación y retorno de las menores extranjeras que hayan sufrido estos delitos.

Además, reclama que el Gobierno no ejecute ningún traslado desde Ceuta mientras no hayan concluido los expedientes individualizados y que garantice que ninguno de los menores propuestos para ser reubicados haya participado en los hechos violentos denunciados.

Con esta posición, Castilla y León eleva el pulso con el Gobierno central y convierte el rechazo político al reparto en una advertencia judicial: cada traslado que no venga precedido de un expediente individual y termine, a juicio de la Junta, con una solución distinta al retorno a Marruecos será recurrido ante los tribunales.