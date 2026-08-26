La carretera que aprovecha su propio asfalto para conservarse: la Junta prueba esta nueva fórmula en la A-601

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, visita las obras en este tramo entre Carbonero el Mayor y Navalmanzano, en Segovia. JCYL

La Junta de Castilla y León prueba en la A-601, entre Cuéllar y Segovia, una nueva fórmula para reutilizar el material retirado del firme y reducir el consumo de recursos y los desplazamientos de materiales.

El tramo experimental tiene un kilómetro y permitirá comprobar en condiciones reales si es viable incorporar más material reciclado a futuras obras de conservación.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia , Cristina Sanchidrián, ha visitado las obras que se desarrollan entre los kilómetros 81 y 82, en sentido Segovia. La actuación se realiza en colaboración con la sociedad concesionaria Autovía del Eresma.

La clave está en el propio asfalto que se retira de la carretera.

La nueva mezcla incorpora un 30 % de material procedente del fresado de la A-601, acompañado de un aditivo rejuvenecedor que permite recuperar las propiedades del material reciclado.

“Pretendemos que la conservación de nuestras carreteras sea también una oportunidad para avanzar en sostenibilidad”, ha señalado Sanchidrián.

La consejera ha defendido una red viaria “más eficiente, innovadora y sostenible”, pero siempre con la calidad y la seguridad como prioridades.

La prueba forma parte del programa de renovación de firmes que la concesionaria desarrolla desde 2023 en el tramo segoviano de la A-601, entre Cuéllar y Valseca.

Es una carretera con un flujo diario de unos 10.000 vehículos, por lo que el comportamiento del nuevo firme podrá analizarse bajo unas condiciones reales de tráfico.

Un laboratorio sobre el asfalto

El objetivo de este tramo de prueba es estudiar tanto la trabajabilidad de la mezcla como sus prestaciones y su evolución con el paso del tiempo.

Los resultados se podrán comparar con los obtenidos por soluciones convencionales y por mezclas con porcentajes inferiores de material reciclado.

La experiencia tiene, por tanto, un marcado carácter de I+D+i. La carretera se convierte durante un kilómetro en un auténtico banco de pruebas para determinar hasta dónde puede llegar la reutilización del material retirado de los propios firmes.

La iniciativa encaja además con la normativa autonómica sobre residuos de construcción y demolición.

El Decreto 5/2023 establece que al menos el 3 % del total de áridos utilizados en obras de rehabilitación de firmes debe proceder de áridos reciclados.

La A-601 va un paso más allá. El 30 % empleado en este ensayo busca comprobar si pueden utilizarse porcentajes superiores en futuras actuaciones de conservación sin comprometer las prestaciones del firme.

Menos material nuevo y menos desplazamientos

Reutilizar el material de la propia carretera tiene otra ventaja: reduce la necesidad de transportar nuevos recursos hasta la zona de obras.

De esta forma, se aprovecha un material que ya está disponible en la infraestructura y se reducen los desplazamientos asociados a su suministro.

La actuación responde así a un principio de economía circular aplicado directamente a la conservación de las carreteras: retirar, recuperar y volver a utilizar.

La administración autonómica y la concesionaria realizarán un seguimiento de la evolución del tramo para determinar si esta solución puede extenderse a otras obras de rehabilitación de firmes.

No es la primera prueba, ya que durante el verano de 2024 ya se ejecutó otro tramo experimental con un 15% de material procedente del fresado, porcentaje máximo recomendado entonces por la normativa para capas de rodadura de características similares.

La comparación entre ambos ensayos permitirá conocer cómo se comportan diferentes proporciones de material reciclado y si el incremento hasta el 30 % ofrece resultados satisfactorios a largo plazo.

Más de tres millones para carreteras segovianas

La apuesta por la conservación de las carreteras se extiende a otras vías de la provincia. La Junta está ejecutando la rehabilitación del firme de la SG-322, entre Marugán y Muñopedro, con una inversión de 1,36 millones de euros.

También se trabaja en la renovación del firme de la SG-723, entre la N-110 y Otero de Herreros, con una partida de 1,15 millones de euros.

A estas actuaciones se suma la intervención en la Cuesta de los Hoyos, donde se destinan 700.921 euros a la rehabilitación del firme de la SC-SG-21, en el tramo comprendido entre la glorieta de la Estación de Autobuses y La Fuencisla.