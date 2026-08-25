Muere a los 69 años José Antonio López Morillo, histórico sindicalista de CCOO

Comisiones Obreras de Castilla y León ha lamentado profundamente el fallecimiento de José Antonio López Morillo, al que se conocía como Lupo, que moría este lunes, 24 de agosto en Segovia, a los 69 años de edad.

Se trata de un histórico sindicalista de CCOO que dedicó buena parte de su vida a la defensa de los derechos de la clase trabajadora y también al fortalecimiento de la organización sindical.

Todo en una trayectoria que estuvo vinculada, de forma estrecha, a CCOO de Segovia y de Castilla y León, donde desempeñó diferentes responsabilidades.

Secretario provincial de CCOO Segovia

En noviembre de 2012 fue elegido, por unanimidad, secretario provincial de CCOO de Segovia en el X Congreso Provincial, tomando el relevo de Ignacio Velasco.

Su regreso a la dirección del sindicato segoviano se produjo doce años después de haber ocupado anteriormente esta responsabilidad.

Al asumir el cargo, López Morillo defendió la necesidad de construir un sindicato “diferente”, más eficiente y capaz de adaptarse a las dificultades del momento, con el objetivo prioritario de recuperar la confianza de los trabajadores.

La formación de los delegados, el fortalecimiento de la relación con las empresas y la defensa de la negociación colectiva fueron algunas de sus principales líneas de trabajo.

Su compromiso sindical también se desarrolló en el ámbito autonómico. López Morillo ejerció como secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de CCOO de Castilla y León, desde donde contribuyó al trabajo de la organización en defensa del empleo, los derechos laborales y el desarrollo de los territorios.

Desde CCOO de Castilla y León han querido trasladar su “cariño y solidaridad a la familia y a las personas allegadas” y ha reconocido públicamente “su dedicación y compromiso con CCOO y con la defensa de las personas trabajadoras”.