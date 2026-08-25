La FEMP convoca concentraciones de apoyo a Ceuta en los ayuntamientos de CyL el 2 de septiembre

La Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado concentraciones en apoyo a Ceuta frente a todos los ayuntamientos de España, entre ellos los de Castilla y León, el próximo 2 de septiembre a las 20:00 horas.

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, anunció que cederá al presidente de Ceuta Juan Vivas su puesto de representación en el Comité de las Regiones con objeto de que pueda trasladar la situación de la ciudad autónoma ante el órgano consultivo de la Unión Europea que reúne a los representantes locales y regionales de los Estados miembros.

Vivas agradeció este "gesto de generosidad y de sentido de Estado" para poder transmitir a Europa la realidad de Ceuta, que atraviesa, según indicó, "el momento más difícil de su historia reciente y una de las situaciones más graves, desde la perspectiva de la seguridad nacional, vivida por España".

El presidente de la ciudad autónoma señaló que para Ceuta "es un motivo de aliento" porque les "da a entender" que no están solos y añadió que "Ceuta se mantiene en pie, no se rinde y se levantará".

Destacó que esto se hará estando "juntos y unidos con el resto de los españoles, juntos y unidos todos los ceutíes, recen como recen, se llamen como se llamen, vivan donde vivan y piensen lo que piensen".

En esta misma línea y "como muestra de respeto a la ciudad", la alcaldesa de Jerez anunció que la Junta de Gobierno de la FEMP del 29 de septiembre se celebrará en Ceuta.

Junto a ello, García-Pelayo lanzó un "SOS" al Gobierno para que actúe y confíe en el presidente Vivas porque "Ceuta necesita una gestión ágil y eficiente" y "empezar a ver la luz al final del túnel".

"Ceuta está en la UCI" y necesita que "el Gobierno actúe de manera proporcionada a lo que aquí está ocurriendo y garantice el normal funcionamiento de los servicios", indicó Vivas, quien remarcó la necesidad de recuperar la normalidad previa a los acontecimientos del mes de julio.

Apoyo a los ceutíes

Durante la jornada, García-Pelayo firmó en el libro de honor de la ciudad, donde, en nombre de los ayuntamientos de toda España, trasladó "su afecto" a los ceutíes en un momento "crucial" para la ciudad autónoma y cuando además se cumplen 45 años del nacimiento de la Federación.

La presidenta se unió "a los anhelos de una ciudad que inspira en su amor y pertenencia a España una de sus principales señas de identidad, una ciudad profundamente española, orgullosa de su singularidad, abierta a Europa y al mundo, comprometida con los valores de convivencia, respeto y solidaridad que nos unen como sociedad".

Además, mostró su reconocimiento a una ciudad "que mira al futuro con determinación, sin renunciar a sus raíces ni a todo aquello que la hace singular".

"Que Ceuta siga siendo ejemplo de convivencia, de unidad, de vocación española y europea, y de confianza en el porvenir, con el cariño y el reconocimiento del municipalismo español", expresó la presidenta de la FEMP tras destacar su "cariño y admiración por Ceuta y por los ceutíes".