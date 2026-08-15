El consejero de Agricultura abre la media veda en Castilla y León y anuncia menos burocracia para los cazadores

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino; la secretaria general, Mercedes Buendía; el director general de Caza, Ignacio de la Fuente; la alcaldesa en funciones de Valladolid, Irene Carvajal y el presidente de la Federación de Caza autonómica, Santiago Iturmendi presentan la apertura de la media veda en Castilla y León. Leticia Pérez. ICAL.

La media veda de 2026 arranca en Castilla y León con un aire completamente renovado. La Junta ha querido dar un giro a su política de caza y, desde el Polideportivo Cinegético Faustino Alonso en Valladolid, el consejero Joaquín Antonio Pino ha presentado una batería de cambios pensados para quitarle papeleo de encima al cazador y darle mucha más libertad en su día a día.

Pino estuvo rodeado por la plana mayor del sector y de la administración, incluyendo a la secretaria general Mercedes Buendía, al director general de Caza Ignacio de la Fuente, a la alcaldesa en funciones Irene Carvajal y al presidente de la Federación de Caza autonómica, Santiago Iturmendi.

Allí, el consejero dejó claro que su filosofía pasa por confiar en el cazador: "Cuando la Administración puede facilitar las cosas sin perder garantías, tiene la obligación de hacerlo. Si hay dos caminos igual de válidos, la decisión debe ser de quien está en el campo", recalcó.

Capturas en el móvil o en papel: tú eliges

La gran novedad de este año viene de la mano de una nueva instrucción de la Dirección General de Caza que flexibiliza el registro de las piezas.

A partir de esta temporada, se acaba la obligación única: cada cazador podrá decidir cómo prefiere anotar sus capturas de codorniz y tórtola, pudiendo usar la aplicación móvil si prefiere lo digital o la clásica ficha de papel de toda la vida.

Ambas vías tendrán idéntica validez jurídica para la Junta.

En el caso de optar por el formato físico, quienes cacen tórtola deberán entregar la ficha diariamente al titular del coto para que este vuelque los datos en el sistema en un plazo de 48 horas.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, presenta la apertura de la media veda en Castilla y León. Leticia Pérez. ICAL.

Para la codorniz, el plazo de entrega de la ficha de papel al responsable del acotado se extenderá hasta el 21 de septiembre.

Por su parte, la paloma torcaz queda eximida del registro por aplicación móvil y se elimina la obligación que vinculaba estos partes con la adhesión a la campaña de la tórtola del año siguiente.

De esta forma, la Administración autonómica busca garantizar los controles de seguimiento y conservación exigidos por la normativa europea sin trasladar cargas excesivas al aficionado.

"Cumpliremos la normativa nacional y europea porque hacerlo bien es lo que nos permite defender la continuidad de la actividad cinegética, pero cumplir no significa convertir al cazador en administrativo", subrayó Pino.

Próximos pasos: precinto digital voluntario y visores térmicos

Durante el acto de apertura, el consejero avanzó las líneas maestras sobre las que trabajará su departamento en los próximos meses.

Entre los compromisos más inmediatos destaca la reforma del sistema de precinto digital para que pase a ser voluntario y no obligatorio, así como la regulación del uso de visores térmicos nocturnos para las modalidades de caza mayor.

Estas modificaciones buscan mejorar la gestión de la fauna silvestre, minimizar los daños en las explotaciones agrarias, prevenir riesgos sanitarios y reducir los accidentes de tráfico provocados por irrupciones de animales en la calzada.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, presenta la apertura de la media veda en Castilla y León. Comunicación JCyL.

Ambas medidas se someterán a consulta previa con las federaciones y los titulares de los acotados antes de su aprobación definitiva.

Actualmente, la actividad cinegética abarca más del 88 % del territorio de Castilla y León a través de unos 5.500 cotos y diez Reservas Regionales de Caza, consolidándose como un motor económico fundamental para el medio rural.

"Las cosas están cambiando: menos burocracia, más libertad para elegir, más seguridad jurídica y una Administración del lado de quienes gestionan el territorio", concluyó el consejero.