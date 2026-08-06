La media veda arranca el 15 de agosto con 100.000 cazadores y nuevas normas para controlar las capturas

La media veda comenzará el próximo 15 de agosto en Castilla y León con previsiones optimistas para el sector cinegético.

La abundancia de codornices detectada en las últimas semanas y el mantenimiento de esta modalidad de caza, junto con la autorización de la tórtola europea en 682 cotos, hacen prever una campaña con una elevada participación.

La Federación de Caza de Castilla y León calcula que cerca de 100.000 cazadores saldrán al campo durante la jornada inaugural, una de las fechas más importantes del calendario cinegético de la Comunidad.

La temporada llegará, además, con importantes novedades. La Junta ha aprobado una regulación que obliga a registrar todas las capturas de codorniz para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea y garantizar una gestión sostenible de la especie.

Los cazadores podrán realizar este control mediante las fichas facilitadas por los cotos o a través de la aplicación informática Capturcyl

. Los titulares de los cotos deberán remitir la información antes del 1 de octubre para que la Administración pueda trasladar los datos de seguimiento a Europa.

El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, respalda este sistema de control, aunque reclama que se mantenga la alternativa en papel para quienes no utilizan herramientas digitales.

"Hay que cumplir las normas, pero no podemos obligar a utilizar tecnologías a un sector importante de cazadores que no tiene acceso o no está familiarizado con ellas", explica en una entrevista concedida a la Agencia Ical.

Nuevas normas

La codorniz podrá cazarse hasta el 20 de septiembre los martes, jueves, sábados y domingos, con un máximo de 20 ejemplares por cazador y día.

En el caso de la tórtola europea, la temporada comenzará el 25 de agosto exclusivamente en los 682 cotos autorizados.

Cada cazador podrá abatir un máximo de seis ejemplares diarios y deberá comunicar las capturas al finalizar la jornada. Castilla y León dispone este año de un cupo total de 15.309 tórtolas dentro del sistema de gestión adaptativa aprobado por la Comisión Europea.

La Orden también permite durante la media veda la caza de urraca, corneja, conejo y zorro. A partir del 25 de agosto se incorporarán igualmente la paloma torcaz y la paloma bravía.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental destacan que la regulación busca compatibilizar la actividad cinegética con la conservación de las especies mediante cupos, controles y datos verificables.

El consejero, Joaquín Antonio Pino, defiende que el mantenimiento de la caza de la codorniz y la recuperación de la tórtola europea demuestran que una gestión basada en criterios técnicos y en el seguimiento de las capturas ofrece resultados.

Más allá del aspecto ambiental, el sector recuerda la importancia económica que tiene la media veda para numerosos municipios de Castilla y León. Bares, restaurantes, alojamientos, gasolineras y pequeños comercios registran un importante incremento de actividad durante estas semanas.

"Iturmendi asegura que la media veda es la modalidad cinegética que más ingresos genera en la Comunidad y constituye una fuente de riqueza fundamental para el medio rural".

La Federación también insiste en que uno de los grandes retos sigue siendo el control de la población de jabalíes para reducir los daños agrícolas, los accidentes de tráfico y el riesgo de propagación de enfermedades como la peste porcina africana.

Con el inicio de la campaña a la vuelta de la esquina, el sector permanece también pendiente del eclipse solar previsto para el 12 de agosto, un fenómeno que, según recuerdan los cazadores, podría alterar temporalmente el comportamiento de la fauna pocos días antes del comienzo de la media veda.