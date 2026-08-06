Castilla y León suma 3.383 habitantes gracias a los extranjeros ya que vuelve a perder población española

Castilla y León suma un 0,14% más de residentes entre abril y julio, aunque el crecimiento fue inferior a la media nacional.

El aumento vuelve a apoyarse en la llegada de población extranjera, mientras desciende el número de españoles.

La población de Castilla y León volvió a crecer durante el segundo trimestre del año.

Entre abril y julio, la Comunidad ganó 3.383 habitantes, un incremento del 0,14%, hasta alcanzar los 2.427.156 residentes a 1 de julio de 2026, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento, sin embargo, se situó por debajo de la media nacional. En el conjunto de España la población aumentó un 0,21%, con 104.178 personas más, hasta rozar los 49,8 millones de habitantes.

En términos interanuales, Castilla y León ha incorporado 18.427 habitantes desde julio de 2025, lo que supone un aumento del 0,77%.

De nuevo, la evolución quedó por debajo del conjunto del país, donde el crecimiento alcanzó el 0,9%.

El aumento de población en la Comunidad se explica por la llegada de residentes extranjeros.

Mientras la población con nacionalidad española descendió en 967 personas durante el segundo trimestre, hasta situarse en 2.192.341 habitantes, la de nacionalidad extranjera aumentó en 4.350 personas, un 1,89%, hasta alcanzar las 234.815.

En total, Castilla y León cuenta con 1.197.212 hombres y 1.229.944 mujeres.

La tendencia es similar a la registrada en el conjunto del país.

El crecimiento demográfico nacional se sustentó en el incremento de la población nacida en el extranjero, mientras el número de personas nacidas en España volvió a reducirse.

Evolución por provincias

La población aumentó en siete de las nueve provincias de Castilla y León durante el segundo trimestre. Valladolid lideró el crecimiento en términos absolutos al sumar 943 habitantes, seguida de Burgos, con 780, y León, con 619.

En términos porcentuales, el mayor incremento correspondió a Burgos, con un 0,21%, seguida de Valladolid (0,18%), Palencia (0,16%), León (0,14%), Ávila (0,12%) y Salamanca (0,10%).

Segovia añadió 368 habitantes y también registró un crecimiento, mientras que Soria y Zamora fueron las únicas provincias que perdieron población. La primera redujo su censo en 111 personas (-0,12%) y la segunda en 20 (-0,01%).

La población con nacionalidad española solo creció en dos provincias: Segovia, con 77 habitantes más, y Valladolid, con un aumento de 121.

En el resto descendió, con Zamora a la cabeza, donde se perdieron 401 residentes españoles, seguida de Palencia (-186), Soria (-102), Salamanca (-195), León (-194), Burgos (-59) y Ávila (-28).

Por el contrario, la población extranjera aumentó en todas las provincias salvo en Soria, donde descendió en nueve personas.

Los mayores incrementos se registraron en Burgos, con 839 residentes extranjeros más; León, con 813; Valladolid, con 822; Salamanca, con 536; Palencia, con 449; Zamora, con 381; Segovia, con 291; y Ávila, con 228.

Con estos datos, Valladolid continúa siendo la provincia más poblada de Castilla y León, con 536.425 habitantes. Le siguen León (450.910), Burgos (367.864), Salamanca (331.264), Zamora (165.510), Ávila (162.743), Segovia (161.261), Palencia (160.620) y Soria (90.559).