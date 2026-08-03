La Junta lleva a Burgohondo y otros pueblos devastados por el fuego el Festival Internacional de Circo de Castilla y León

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Alberto Díaz Pico, visita Burgohondo y presenta el Festival Internacional de Circo de Castilla y León. JCyL

El XIV Festival Internacional de Circo de Castilla y León (Cir&Co) extenderá este año su programación a siete municipios de Ávila, entre ellos Burgohondo y Casavieja, afectados por los incendios forestales de este verano.

Así lo ha anunciado este lunes, 3 de agosto, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, quien ha visitado además Burgohondo y se ha reunido con los alcaldes de los municipios que han sufrido las consecuencias del devorador fuego.

Del 27 al 30 de agosto, Cir&Co ofrecerá 225 actuaciones con 26 compañías y artistas de 13 países en Ávila y siete municipios abulenses más.

En concreto, la programación recorrerá desde el viernes 28 las localidades de Piedrahíta, Casavieja, Madrigal de las Altas Torres, Burgohondo, El Arenal, Mombeltrán y Navalperal de Pinares, algunas de ellas afectadas directamente por los incendios.

Las actuaciones proponen acercar propuestas circenses de calidad a vecinos y visitantes, reforzando la actividad cultural en el medio rural y contribuyendo a recuperar la normalidad, la presencia de público y la confianza en estas zonas.

El objetivo es que la cultura no se detenga ante la adversidad y sea también una herramienta de apoyo, dinamización y esperanza para sus habitantes.

Cir&Co también representa la cultura y el turismo como instrumentos de recuperación, actividad económica y futuro para los territorios golpeados.

Con esta iniciativa, la Consejería de Díaz Pico quiere reafirmar su "compromiso" con la recuperación económica, turística, cultural y patrimonial de esta zona.

Precisamente, el consejero ha incidido en que, pese a la gravedad de los daños, buena parte de la provincia y numerosos recursos naturales, culturales y turísticos siguen siendo visitables.

Por eso, ha pedido a los viajeros que consulten la información oficial antes de tomar la decisión de cancelar sus reservas y ha animado a los que todavía no han elegido destino a visitar estas localidades.

Precisamente, ha hecho hincapié en que no toda la zona ha sido afectada de la misma forma ni han desaparecido sus atractivos y ha recordado que muchos establecimientos están abiertos, numerosos recursos pueden visitarse con normalidad y los pueblos siguen ofreciendo una experiencia cultural, patrimonial, gastronómica y paisajística de primer nivel.

"La mejor forma de ayudar ahora es seguir viniendo, confiar en esta tierra y sostener sus alojamientos, restaurantes, comercios y empresas. Estos pueblos siguen en pie y la Junta va a permanecer a su lado para que recuperen cuanto antes la normalidad y la esperanza", ha insistido.