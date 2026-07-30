Martínez pide a Mañueco que reconozca que no tiene medios y pida ayuda ante el incendio de Arribes: "No esperemos"

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, y el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada visitan la explotación ganadera ‘Rollanejo’ en las inmediaciones de la localidad de El Cubo de Don Sancho acompañados por el alcalde de la localidad, Domiciano Morales Susana Martín ICAL

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, pidió este jueves al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que reconozca que Castilla y León no dispone de medios suficientes para afrontar todos los incendios activos.

También reclamó que solicite ayuda al Gobierno de España si la situación en Arribes continúa complicándose.

Martínez realizó estas declaraciones durante su visita a Salamanca, donde defendió que la respuesta ante los incendios es "mucho más eficaz" cuando se incrementan los recursos disponibles.

"Estamos viendo cómo somos mucho más eficaces, mucho más ágiles, respondemos con mucha más agilidad en la extinción de los incendios cuando tenemos más medios", afirmó.

El dirigente socialista puso como ejemplo el incendio de Ávila, que llegó a ser declarado emergencia de interés nacional.

A su juicio, esa decisión permitió reforzar el operativo y acelerar la respuesta.

"Escalando el nivel de la emergencia nacional se ha resuelto en apenas cuatro o cinco días un incendio que nos ha tenido contra las cuerdas", señaló.

A partir de esa experiencia, Martínez reclamó a Mañueco que no demore una petición de apoyo estatal si el fuego en Arribes supera la capacidad de respuesta autonómica.

"Le pido al señor Mañueco que no espere, que reconozca de una vez por todas que no tiene los medios suficientes para dar cobertura a los incendios que hoy por hoy tenemos abiertos", aseguró.

También pidió que no sea necesario esperar a que otra comunidad autónoma intervenga para elevar el nivel de la emergencia.

Martínez reclamó solicitar cuanto antes "ese auxilio, ese socorro al Gobierno de España" si la situación lo exige.

"Si Arribes se complica, como parece que se está complicando, no esperemos, como hicimos el año pasado", advirtió.

El secretario general del PSOECyL volvió además a denunciar carencias de medios materiales y humanos en el dispositivo contra incendios.

Según aseguró, tanto los socialistas como los propios profesionales llevan meses alertando de esta situación.

"Reconozcamos nuestras debilidades, la ausencia de medios materiales y humanos que llevamos clamando y reivindicando de la mano de los profesionales desde hace muchos meses", sostuvo.

Martínez concluyó reclamando que se eleve el nivel de los incendios "en el momento en el que veamos que no somos capaces de resolverlo".

El objetivo, defendió, debe ser incorporar cuanto antes todos los medios necesarios si la evolución del fuego se vuelve desfavorable.