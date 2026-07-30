La Junta, obligada a devolver salarios recortados de dos carreras profesionales tras una victoria judicial de CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado una importante victoria judicial frente a la Junta de Castilla y León al conseguir, por primera vez, el reconocimiento del derecho de una empleada pública a cobrar de forma acumulada y simultánea dos complementos de carrera profesional correspondientes a distintos grupos profesionales.

La sentencia 344/2025, dictada el 23 de septiembre por el Juzgado de lo Social número 1 de Palencia, reconoce el derecho de la trabajadora a percibir los complementos de carrera profesional de la categoría profesional 1 de los grupos II y III, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.

Además, obliga a la Administración autonómica a devolver las cantidades que le fueron descontadas de forma indebida, incrementadas con un 10% de interés por mora.

Para CSIF, este fallo supone un precedente de gran relevancia, ya que abre la puerta a que otros empleados de la Junta que se encuentren en circunstancias similares puedan reclamar el cobro de más de un complemento de carrera profesional cuando ambos hayan sido previamente reconocidos.

No obstante, el sindicato denuncia que, pese a que la sentencia es firme desde hace meses, la Junta ha realizado una ejecución parcial del fallo.

Según explica CSIF, la Administración únicamente está abonando el complemento correspondiente al grupo II, mientras que el del grupo III ha dejado de pagarse, por lo que los servicios jurídicos del sindicato han tenido que solicitar la ejecución de la sentencia para garantizar su cumplimiento íntegro, incluyendo los intereses de demora y el mantenimiento continuado de ambos complementos.

El origen del conflicto

El caso tiene su origen en mayo de 2024, cuando la Junta aplicó un ajuste en las nóminas de determinados empleados públicos, descontando de una sola vez cantidades correspondientes a un año y medio de complementos de carrera profesional.

La Administración entendía que los trabajadores solo podían percibir un complemento, aunque previamente hubiera reconocido varios.

CSIF denunció entonces públicamente estos recortes, que calificó de "salvajes", al afectar a empleados que contaban con el reconocimiento oficial de más de una carrera profesional.

Entre los casos más llamativos figuró el de una trabajadora de Educación cuya nómina quedó reducida a apenas 6,47 euros tras aplicarse el descuento.

Ante esta situación, los servicios jurídicos del sindicato presentaron una demanda en julio de 2024 al considerar que la trabajadora tenía derecho a seguir percibiendo ambos complementos. La Junta, por su parte, defendió que la modificación introducida por la Ley 4/2024 impedía la acumulación de más de un complemento de carrera profesional.

Un derecho consolidado

CSIF recuerda que el Decreto 49/2022 regulaba expresamente la posibilidad de mantener y acumular los complementos de carrera profesional cuando un empleado accedía a otro puesto mediante promoción interna o por turno libre. En concreto, el artículo 8 permitía la percepción simultánea de dos complementos.

Sin embargo, ese precepto fue posteriormente derogado por la Ley 4/2024, modificación que la Junta utilizó para justificar la supresión del pago acumulado de complementos ya reconocidos.

En el caso analizado, la trabajadora obtuvo en 2021 el reconocimiento de la categoría profesional 1 del grupo II tras participar en el proceso extraordinario de carrera profesional convocado por la Orden PRE/1032/2021, cuando desempeñaba funciones como titulada de Grado Medio.

Posteriormente, tras acceder por oposición a un puesto del grupo III como ayudante técnico educativo, solicitó y obtuvo también el reconocimiento de la carrera profesional correspondiente a ese grupo mediante el proceso ordinario convocado por la Orden PRE/1366/2023.

El juzgado concluye que la Ley 4/2024 no puede aplicarse con carácter retroactivo para eliminar un derecho previamente reconocido y consolidado, al considerar que ello supondría un perjuicio para la trabajadora. La Junta no recurrió la resolución, por lo que la sentencia adquirió firmeza.

Críticas a la Junta

CSIF considera que esta resolución confirma que la Administración autonómica actuó de forma incorrecta al retirar el cobro acumulado de las carreras profesionales ya reconocidas.

El sindicato critica el cambio normativo impulsado por la Junta y denuncia que se legisló "contra los derechos e intereses de los empleados públicos", impidiendo desde 2024 el cobro de más de un complemento de carrera profesional pese a tratarse de derechos consolidados que responden a la trayectoria profesional desarrollada por los trabajadores.