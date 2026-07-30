Los incendios disparan la contaminación y obligan a la Junta a pedir que se evite salir a hacer deporte

La Junta de Castilla y León ha recomendado este miércoles a la población que extreme las precauciones ante el episodio de contaminación atmosférica que afecta especialmente al oeste y al centro de la Comunidad.

Aquí es donde se están registrando elevadas concentraciones de partículas en suspensión y ozono como consecuencia de los incendios forestales declarados en las provincias de León y Zamora, unidas a las condiciones meteorológicas previstas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental aconseja limitar al máximo las actividades al aire libre y evitar cualquier ejercicio físico que implique un aumento de la frecuencia respiratoria mientras persista esta situación, una recomendación que cobra especial importancia para los colectivos más vulnerables.

"Pedimos a la ciudadanía que actúe con prudencia y reduzca su exposición al aire exterior, especialmente en el caso de personas mayores, niños, embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares", señalan desde la Consejería.

Los datos recogidos por la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León reflejan niveles elevados de partículas y ozono, derivados tanto de las emisiones generadas por los incendios forestales como de la situación meteorológica, lo que ha motivado la emisión de estas recomendaciones preventivas para toda la Comunidad.

Entre las medidas aconsejadas figura también la suspensión, siempre que sea posible, de las actividades al aire libre organizadas por campamentos, colegios, clubes deportivos y otras entidades.

Asimismo, la Junta recomienda mantener cerradas las ventanas de viviendas y edificios y evitar el uso de sistemas de ventilación forzada que introduzcan aire del exterior.

La Consejería realizará un seguimiento continuo de este episodio de contaminación y recuerda que los datos de calidad del aire pueden consultarse en tiempo real.

Se hace a través de los portales oficiales de la Junta de Castilla y León, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia Europea del Medio Ambiente y la aplicación móvil ICA Índice de Calidad del Aire.

La Administración autonómica insiste en que estas recomendaciones tienen un carácter preventivo y permanecerán vigentes mientras persistan las actuales condiciones atmosféricas.