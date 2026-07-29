Castilla y León no acude a la Sectorial de Educación para "centrar sus esfuerzos en la gestión de la emergencia"

La consejera de Educación, María Pardo, presenta el programa de actuaciones que desarrollará su departamento en la XII legislatura Miriam Chacón ICAL

La Junta no participará este miércoles en la Conferencia Sectorial porque entiende que, en un contexto como el actual, "con incendios activos, evacuaciones y un importante despliegue de recursos públicos, la prioridad debe ser la coordinación institucional frente a la emergencia".

Fuentes del departamento que dirige María Pardo, explicaron a Ical, que Castilla y León, junto con otras comunidades, al menos seis, solicitó formalmente el aplazamiento de la reunión para que "todas las administraciones pudieran centrar sus esfuerzos en la gestión de la emergencia y en la atención a las personas afectadas".

En este contexto, la Junta de Castilla y León, indicaron, "lamenta" que el Ministerio haya decidido mantener hoy la Conferencia Sectorial de Educación y Universidades "pese a la situación de emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas".

No obstante, desde la Consejería de Educación confían en que pueda convocarse una nueva reunión cuando las circunstancias lo permitan.

Los asuntos incluidos en el orden del día pueden abordarse unos días más tarde, cuando la situación esté normalizada y todas las administraciones puedan participar en igualdad de condiciones", defendieron.

Las mismas fuentes incidieron además en que la Junta quiere trasladar, además, "su reconocimiento al trabajo que están realizando los profesionales que participan en la extinción de los incendios".

Y reiteraron que, "en estos momentos, todos los esfuerzos de las administraciones deben estar dirigidos a proteger a las personas, los municipios afectados y el patrimonio natural".