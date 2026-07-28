Hacienda retrasa a septiembre el Consejo de Política Fiscal tras la petición de CyL y el resto de comunidades del PP

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera Juan Lázaro ICAL

El Ministerio de Hacienda atendió a la petición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León, y postergará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre financiación autonómica, previsto para este miércoles, hasta el próximo viernes 4 de septiembre.

En la cartera que dirige Arcadi España manifestaron su "sorpresa" por la petición del PP de este lunes, apenas unas horas después de que Canarias expresara su voto a favor del nuevo sistema de financiación.

El PP alegó en su carta a Hacienda que no habían contado con tiempo suficiente para estudiar la propuesta remitida a comienzos de julio ni para valorar las conclusiones del Comité Técnico del 14 de julio.

Hacienda recordó este martes que lleva meses "ofreciendo vías de diálogo" a las comunidades autónomas y añadió que el pasado junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación.

Solo respondieron a ese llamamiento Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE.

Pese a ello, en Hacienda mantienen su intención de diálogo y optaron por atender el reclamo del PP de posponer el CPFF.

El ministro recalcó que la reforma propuesta por el Gobierno "permitirá que las comunidades autónomas dispongan de 20.975 millones adicionales para fortalecer el Estado de Bienestar y, por tanto, mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos".