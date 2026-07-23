El PP denuncia las "mentiras" del PSOECyL: "La huelga de médicos es contra el Estatuto Marco de Sánchez, no contra la Junta"

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García Miriam Chacón ICAL

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha acusado al PSOECyL de recurrir a "medias verdades, cuando no directamente a la mentira", en su valoración sobre la situación de la sanidad en la Comunidad.

Y le ha reprochado que trate de "autonomizar" un conflicto que ha generado el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha manifestado la portavoz adjunta del Grupo Popular, Rosa Esteban.

Esteban ha recordado que la huelga de médicos convocada en toda España responde al rechazo de los profesionales al nuevo Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad, "una competencia estatal, no autonómica".

"El PSOE de Castilla y León pretende hacer creer a los ciudadanos que esta huelga es consecuencia de la gestión de la Junta, cuando es un conflicto abierto por su propio Gobierno con los profesionales sanitarios de todo el país", ha señalado.

La portavoz adjunta ha emplazado a los socialistas a aclarar si han pedido alguna vez al Ministerio que rectifique y negocie. "Nos tememos que se les oye mucho protestar con la boca pequeña contra la Junta y no se les oye nada en Moncloa. Una vez más", ha afirmado.

790 plazas de formación sanitaria

En segundo lugar, Esteban ha desmentido "de forma rotunda" la acusación de que la Junta esté bloqueando la formación de médicos. Castilla y León ofertará 790 plazas de formación sanitaria especializada por el sistema de residencia, la cifra más alta de su historia, frente a las 770 del año anterior.

Esa oferta equivale al 97,2% de las 813 plazas acreditadas por el Ministerio de Sanidad y sitúa a la Comunidad como la primera de España en plazas ofertadas por cada 100.000 habitantes y la quinta del conjunto del Sistema Nacional de Salud en términos absolutos.

"Es difícil sostener que se bloquea la formación cuando se convoca un récord histórico y se lidera España en plazas por habitante", ha ironizado la portavoz adjunta, que ha reprochado a la procuradora socialista Virginia Jiménez que "convierta en escándalo" un margen del 2,8%.

Esteban ha aportado además el dato que, a su juicio, "desarma por completo" el argumento socialista: de esas 790 plazas, 190 corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria, es decir, el 100% de las acreditadas por el Ministerio en esta especialidad.

"Ni una sin ofertar"

"Justo donde el déficit de profesionales es más grave y donde más se nota en el medio rural, Castilla y León convoca absolutamente todas las plazas disponibles. Ni una sola queda sin ofertar", ha subrayado.

La portavoz adjunta ha explicado que la acreditación ministerial fija un techo máximo, no una obligación de convocatoria, y que la oferta se ajusta a la capacidad docente real de cada unidad para garantizar la calidad de la formación.

"Formar residentes no es repartir plazas sobre un papel: exige tutores, unidades docentes y medios. Lo fácil sería inflar la cifra para el titular; lo responsable es formar bien a quienes van a atender a los castellanos y leoneses durante los próximos cuarenta años", ha afirmado.

La oferta se completa con 444 plazas de especialidades hospitalarias, 19 más que el año anterior, con incrementos en Anestesiología y Reanimación, Medicina de Urgencias y Emergencias, Medicina Nuclear y Oftalmología, y con 156 plazas de formación especializada en Enfermería.

Esteban ha recordado también que la Junta ha puesto en marcha 6.453 contrataciones para el periodo estival y ha reclamado al PSOE que "deje de utilizar la sanidad como arma arrojadiza".

"Si de verdad les preocupan los profesionales, que empiecen por pedirle a su Gobierno que retire un Estatuto Marco que ha puesto en pie de huelga a los médicos de toda España y que aborde de una vez el déficit estructural de especialistas que arrastra el Sistema Nacional de Salud", ha concluido.