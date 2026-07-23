Pacma recurre la declaración del Toro Júbilo como Bien de Interés Cultural: “Nos sorprende la torpeza de la Junta”

El Partido Animalista Pacma ha presentado el recurso que había anunciado el pasado mes de junio contra la declaración del polémico Toro Júbilo de Medinaceli como BIC.

La formación política asegura que, entre otros motivos de impugnación, aunque la declaración menciona documentos históricos que acreditarían la antigüedad de más de 200 años del festejo, la Junta no habría aportado copia de ninguno de ellos al expediente, lo cual afirman, por una parte, que "supone una vulneración de los derechos de Pacma como interesado al no habérseles dado acceso a todos los documentos que deben conformar el expediente".

Sin embargo, también defienden que no se ha aportado ningún documento histórico "porque no existe"; algo que PACMA no podía alegar con relación a la declaración del festejo como espectáculo tradicional, porque se declaró así cuando el partido aún ni existía, pero que la declaración como BIC les da la oportunidad de alegar ahora.

Esto se sumaría a que, según sostiene la formación política, los informes de expertos recabados por la Junta no cumplirían los requisitos legales: “Son superficiales y carecen de fundamentación técnica adecuada. Uno de ellos llega a afirmar que los animales no sufren porque el sufrimiento corresponde únicamente a los seres humanos", explican.

De contrario, Pacma ha aportado un informe técnico veterinario sobre el sufrimiento físico y emocional que padecerían los toros durante la celebración de este festejo y que fue lo que provocó la muerte de Querido, el toro utilizado en 2022: “Un maltrato incompatible con el régimen jurídico de los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, establecido por la normativa europea y nacional".

“Nos sorprende la torpeza de la Junta”, han indicado.

Infracción de la Ley de Patrimonio Cultural

Asimismo, el Partido Animalista denuncia que la incoación del procedimiento habría infringido la Ley de Patrimonio Cultural, lo que habría probado aportando el Diario de Sesiones de la Comisión de Cultura de las Cortes autonómicas sobre el debate y votación de la PNL presentado por el PP: “el procurador del Grupo Popular alardeó de que el PP había estado trabajando tanto parlamentaria como administrativamente para la declaración del Toro Júbilo como BIC, reconociendo así una infracción del principio de separación de poderes", sostienen.

Además, Pacma denuncia que, mediante la declaración, la Junta “habría introducido elementos sobre la configuración y desarrollo del espectáculo que no estaban previstos en sus bases reguladoras, lo que estaría prohibido por el reglamento autonómico”.

“Uno de los motivos por los que ya conseguimos paralizar la celebración del festejo fue, precisamente, que demostramos que el Ayuntamiento había realizado una modificación de las bases reguladoras sin seguir el procedimiento legalmente previsto. Nos sorprende la torpeza de la Junta al hacer lo mismo ahora, mediante la declaración del festejo como BIC", añaden en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Este, entre otros motivos, sería lo más relevante para tumbar dicha declaración según Pacma: “Como ya demostramos una vez y vamos a volver a demostrar, el Toro Júbilo es un espectáculo ilegal, y las actividades ilícitas, lógicamente, no pueden ser reconocidas, promovidas ni tuteladas por el Estado o las CCAA. Lo contrario supone una infracción del principio de legalidad".