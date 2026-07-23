CSIF exige un Pacto de Estado contra los incendios forestales: aumento de plantillas y de medios y más coordinación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este jueves un Pacto de Estado para mejorar la prevención y la lucha contra los incendios forestales, "que cada verano son más agresivos y difíciles de controlar".

"La prueba es que en lo que llevamos de año ya se han quemado 108.000 hectáreas, cuatro veces más que en el mismo periodo en 2025, como ha explicado hoy la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen", ha recordado CSIF.

El sindicato ha demandado una prevención "más efectiva, con más recursos y una coordinación urgente entre administraciones para combatir los incendios forestales y salvar vidas".

"En este sentido, denunciamos una serie de carencias que se repiten verano tras verano, a pesar de los reiterados avisos con meses de anticipación para preparar los operativos", ha añadido.

CSIF ha subrayado que "las principales carencias detectadas son la falta de personal (sobre todo en las brigadas forestales), la precariedad con la que trabajan, medios insuficientes y una deficiente coordinación y planificación entre las diferentes administraciones".

"Aunque en algunas comunidades se ha cambiado de fijo discontinuo a fijo la condición laboral de las plantillas que luchan contra los incendios, estas permanecen inactivas la mayor parte del año al no existir planes de prevención en la mayoría de los casos", ha añadido.

Un Pacto de Estado

El sindicato independiente ha propuesto "un Pacto de Estado que mejore la coordinación entre y con las comunidades autónomas".

"También es necesario que estas mantengan plantillas mínimas de bomberos forestales durante todo el año, así como de medios materiales, con criterios objetivos (superficie forestal, riesgo de incendio, etc)", ha añadido.

Y ha hecho hincapié en la necesidad de "realizar tareas de prevención los 12 meses del año".

"Es necesario evitar los despidos al finalizar la campaña de verano, realizar cortafuegos y caminos más amplios para evitar que los incendios se propaguen, y aumentar los puntos de abastecimiento de agua. Es imprescindible eliminar vegetación alrededor de los núcleos de población", ha apuntado.

Refuerzo de la plantilla

También ha pedido el "refuerzo de plantilla de bomberos forestales". "Hay que reducir la temporalidad y estabilizar los puestos de trabajo y mejorar sus condiciones laborales", ha subrayado, abogando por "desarrollar en todas las comunidades autónomas la ley básica de Agentes Medioambientales".

"Garantizar recursos suficientes, planificación y coordinación permanente entre las distintas administraciones. Renovación de los Equipos de Protección Individual (EPI), mejora de los medios materiales y vehículos especializados, y adaptación de dispositivos a cada territorio. Actualmente el material es escaso o está obsoleto", ha añadido.

CSIF ha apostado, además, por la "regulación de las jornadas y tiempos de trabajo para garantizar la seguridad de los bomberos forestales. En algunos casos, las jornadas de trabajo pueden llegar hasta 16 horas consecutivas".

Agradecimiento

CSIF ha querido destacar "la valentía de todas y todos los profesionales y voluntarios que combaten actualmente los incendios forestales". "Reiteramos nuestro más profundo pésame a las víctimas y sus familias por las pérdidas sufridas", ha afirmado.

El sindicato independiente ha asegurado que "seguirá luchando por un sistema de prevención y extinción de incendios que esté a la altura de los retos actuales".