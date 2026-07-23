Castilla y León se abre a un pacto de Estado contra los incendios: “Más soluciones y menos ideología”

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Rubén Cacho ICAL

La Junta de Castilla y León ha mostrado su disposición a participar en un pacto de Estado contra los incendios forestales, siempre que la propuesta se centre en medidas concretas de prevención, extinción y coordinación entre administraciones.

El portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que la lucha contra el fuego debe abordarse como una política nacional y ha pedido apartar el debate ideológico de una emergencia que afecta ya a diferentes puntos del país.

“Si planteamos soluciones desde una política de Estado contra los incendios forestales, ahí va a estar siempre la Junta de Castilla y León”, ha asegurado.

Carriedo ha añadido que, si el objetivo es introducir cuestiones ideológicas, se estará desviando la atención de las actuaciones que deben ponerse en marcha para proteger a la población y al patrimonio natural.

“Más soluciones y menos ideología en este asunto, más colaboración y menos política”, ha resumido.

El portavoz ha realizado estas declaraciones en plena sucesión de incendios forestales y con Castilla y León en alerta por unas condiciones meteorológicas especialmente adversas.

La Junta mantiene una vigilancia especial sobre el incendio originado en Guadalajara, cuyas llamas se encontraban a entre cinco y siete kilómetros de la provincia de Soria y a 16 kilómetros de Segovia.

El operativo castellano y leonés ha colaborado con Castilla-La Mancha mediante el despliegue de más de 200 personas y la apertura o ampliación de 35 kilómetros de líneas de defensa dentro de la provincia de Guadalajara.

Carriedo ha destacado que este trabajo conjunto ha contribuido a evitar hasta ahora que el fuego entre en Castilla y León.

Los 31 mayores evacuados de la residencia Virgen del Prado de Retortillo tenían previsto regresar este jueves al centro ante la mejora de la situación.

También ha evolucionado favorablemente el incendio de Brieva, en Segovia, que ha sido estabilizado y rebajado al Índice de Gravedad Potencial 1.

Todos los vecinos desalojados han podido volver a sus casas.

Los medios aéreos trabajan además en los incendios de Castropodame y Burgohondo, mientras se han reunido los centros de coordinación operativa de León, Zamora y Ávila.

El portavoz ha advertido, sin embargo, de que el peligro continúa siendo elevado por la combinación de las intensas lluvias de meses anteriores, que favorecieron el crecimiento de vegetación, y las altas temperaturas que ahora han secado esa masa combustible.

“Llevamos una tercera ola de calor este año y ni siquiera ha comenzado el mes de agosto”, ha señalado.

La Junta no descarta que la campaña se complique todavía más si llegan nuevos episodios de calor acompañados de viento.

Carriedo ha recordado que Castilla y León dispone de 5,1 millones de hectáreas forestales, más que ninguna otra comunidad autónoma, lo que obliga a mantener una atención especial.

El portavoz también ha reclamado la máxima colaboración ciudadana para evitar negligencias y para ayudar a las fuerzas de seguridad a identificar a los responsables de los fuegos provocados.

La Junta estudia igualmente posibles medidas para compensar los daños en explotaciones agrícolas y ganaderas.

La actuación más urgente se ha centrado en llevar agua y forraje a los animales afectados por el incendio de Segovia.

El Ejecutivo autonómico analizará posteriormente los daños en pastos, naves, infraestructuras y maquinaria para decidir si resulta necesario activar ayudas similares a las concedidas durante 2025.