La Aemet activa avisos por altas temperaturas de hasta 36 grados en cinco provincias de Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa para hoy avisos amarillos por altas temperaturas en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, donde se esperan máximas de hasta 36 grados durante las horas centrales del día.

Los avisos de mayor intensidad afectarán al sur de Ávila y a las mesetas de Segovia, Soria y Valladolid, donde los termómetros podrán alcanzar los 36 grados entre las 13.00 y las 20.59 horas.

Además, la Aemet mantiene avisos amarillos por temperaturas máximas de 35 grados en el Sistema Central de Ávila, la Ibérica de Burgos, el Sistema Central de Segovia, la Ibérica de Soria y el Sistema Central de Soria, también entre las 13.00 y las 20.59 horas y con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.