La enfermedad de Newcastle se extiende a Ávila y Salamanca con dos nuevos focos en Narros del Castillo y Rágama

Imagen de archivo de una granja de pollos Asaja

La enfermedad de Newcastle también se ha extendido a las provincias de Ávila y Salamanca, que se suman a Segovia, Valladolid y Zamora.

En concreto, se han conformado dos nuevos focos de esta enfermedad en explotaciones avícolas de Narros del Castillo, en Ávila (comarca de San Pedro del Arroyo); y de Rágama, en Salamanca (comarca de Peñaranda de Bracamonte), según fuentes ministeriales.

Con estos dos nuevos positivos, Castilla y León alcanza las 21 granjas con positivos en cinco provincias, con casi 1,5 millones de animales afectados.