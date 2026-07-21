La enfermedad de Newcastle se extiende a Ávila y Salamanca con dos nuevos focos en Narros del Castillo y Rágama
Ya son 21 las granjas con positivos en Castilla y León en cinco provincias
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La enfermedad de Newcastle también se ha extendido a las provincias de Ávila y Salamanca, que se suman a Segovia, Valladolid y Zamora.
En concreto, se han conformado dos nuevos focos de esta enfermedad en explotaciones avícolas de Narros del Castillo, en Ávila (comarca de San Pedro del Arroyo); y de Rágama, en Salamanca (comarca de Peñaranda de Bracamonte), según fuentes ministeriales.
Con estos dos nuevos positivos, Castilla y León alcanza las 21 granjas con positivos en cinco provincias, con casi 1,5 millones de animales afectados.