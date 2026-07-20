Díaz Pico anuncia la revisión de las ayudas culturales para "alejarlas de sesgos ideológicos" y una nueva Ley de Bibliotecas

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, durante su comparecencia de este lunes en las Cortes Miriam Chacón ICAL

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha comparecido esta mañana a petición propia en la Comisión del ramo en las Cortes de Castilla y León para presentar los principales ejes de la acción de gobierno de la Consejería durante la XII Legislatura.

En su intervención, el consejero ha recordado que Castilla y León posee uno de los patrimonios culturales e históricos más importantes de Europa y que esa riqueza obliga a una gestión "responsable, equilibrada y al servicio de todos los ciudadanos".

Díaz Pico ha desgranado las líneas maestras de su departamento en cultura, patrimonio, museos, archivos, bibliotecas, turismo, promoción del español, tauromaquia y deporte.

"El anuncio más contundente ha llegado pronto: la revisión integral de las ayudas y subvenciones culturales para "alejarlas de sesgos ideológicos" y garantizar la "neutralidad institucional e ideológica" de toda actividad financiada con dinero público.

Cultura sin etiquetas

Díaz Pico ha defendido un modelo cultural basado "en la libertad de creación, el mérito y la excelencia", con el objetivo de que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga acceso real a la oferta cultural de la Comunidad.

Para ello, la Consejería impulsará una política que "llegue a las nueve provincias" y facilite el flujo de exposiciones y espectáculos.

Entre los compromisos legislativos más destacados figuran dos leyes pendientes desde hace décadas: una nueva Ley de Bibliotecas que sustituirá a la de 1989 y adaptará todo el sistema a la era digital, reforzará la red de bibliobuses y garantizará que el acceso a los recursos sea similar en cualquier provincia.

Y una Ley de Museos orientada a reducir trámites, mejorar la coordinación entre centros autonómicos y estatales y acelerar la digitalización de colecciones.

Además, se reforzará la oficina de rodajes para convertir Castilla y León en un destino atractivo para producciones cinematográficas y televisivas, con simplificación administrativa como principal reclamo.

En el calendario cultural ya están marcadas dos grandes efemérides: el centenario de la Generación del 27 y el 500 aniversario del nacimiento de Felipe II en Valladolid.

El español y la tauromaquia

El consejero ha anunciado una estrategia ambiciosa para situar a Castilla y León como referente en la enseñanza e investigación del español.

El objetivo es potenciar el turismo idiomático de la mano de las universidades y atraer estudiantes e investigadores.

En materia taurina, Díaz Pico ha reiterado el apoyo a las escuelas taurinas, el impulso del Circuito de Novilladas y el trabajo conjunto con los pequeños municipios para mantener sus plazas como espacios patrimoniales y turísticos.

Especial atención recibirá el relevo generacional mediante programas de formación dirigidos a jóvenes.

Patrimonio rural

La protección del patrimonio histórico será otro pilar fundamental. Se pondrá en marcha un plan de choque centrado especialmente en los pequeños municipios, donde se concentra gran parte del rico legado de la Comunidad.

El programa incluirá restauración de iglesias rurales, ermitas, santuarios y monasterios, mejora de la iluminación monumental y gestión de cascos históricos.

Además, se desarrollarán los puntos pendientes de la Ley de Patrimonio Cultural, entre ellos la delimitación de las zonas de amortiguamiento y la creación del Centro de Investigación e Innovación previsto en la norma.

La Junta reclamará al Gobierno central una distribución más justa de los fondos del 1,5% Cultural y mantendrá su compromiso con la unidad del Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca.

Un turismo menos estacional

Castilla y León es ya líder en turismo rural y referente nacional. El reto ahora, según Díaz Pico, es aumentar la rentabilidad: elevar el gasto medio por turista, alargar las estancias y "reducir la estacionalidad".

Para lograrlo, se desarrollará una estrategia integral de desestacionalización basada en productos turísticos que distribuyan la demanda durante todo el año: patrimonio, turismo idiomático, deporte, congresos y turismo cinematográfico.

Entre las efemérides que se promocionarán destacan el Año Jacobeo 2027 y el tricentenario de la canonización de San Juan de la Cruz.

Deducción del 30% en deporte

En el capítulo deportivo, el consejero ha anunciado una revisión integral de la normativa autonómica para reducir trámites y crear un servicio de asesoramiento a las entidades deportivas con menos estructura administrativa.

Como medida más novedosa, se pondrá en marcha una deducción en el IRPF del 30% de los gastos en deporte y actividades saludables (gimnasios, clubes, entrenadores, natación, senderismo, yoga, pilates…), con un límite de 150 euros anuales.

También se reforzarán las becas en residencias deportivas, los programas de conciliación deporte-estudios, el apoyo a los deportes autóctonos y las políticas de inclusión y envejecimiento activo. El objetivo final es situar a Castilla y León como referente en la organización de grandes eventos deportivos de carácter nacional e internacional.

Con esta comparecencia, Alberto Díaz Pico ha dibujado el rumbo de su Consejería para los próximos años: una gestión del patrimonio y la cultura centrada en la "neutralidad", la modernización y el servicio real a todo el territorio.