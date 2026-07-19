Medios de Castilla y León trabajan para sofocar las llamas de los incendios declarados en Aragón y Castilla-La Mancha

Castilla y León, y su operativo de INFOCAL, ha movilizado diferentes medios para trabajar en los incendios forestales que se han declarado en Las Cinco Villas, en Zaragoza (Aragón), y también en La Mierla, en Guadalajara (Castilla-La Mancha) tras activarse el mecanismo de coordinación a petición de ambas comunidades.

Así lo ha informado la Consejería de Medio Ambiente en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León confirmando que, en el incendio de las Cinco Villas, en Zaragoza, intervienen tres helicópteros con sus respectivas brigadas helitransportadas. A ellos se han unido tres técnicos de apoyo para actuar de enlace con el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Gobierno de Aragón.

Este incendio forestal, originado hace días en Orés (Zaragoza), ya ha calcinado 15.400 hectáreas, según el perímetro aproximado que el INFOAR, el dispositivo público de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón ha realizado a las 7.00 horas de este sábado, último dato disponible, con lo que todo hace indicar que a estas horas haya aumentado la superficie calcinada.

El incendio mantiene un perímetro muy amplio, de más de 80 kilómetros, y continúa condicionado por los cambios de viento, la topografía y la proximidad de núcleos habitados.

Por su parte, para atender la petición de medios realizada por Castilla-La Mancha, el operativo INFOCAL ha enviado dos helicópteros, aunque sin cuadrilla, para realizar descargas de agua en el incendio forestal de La Mierla, en Guadalajara. En este caso, el fuego ha arrasado ya más de 5.400 hectáreas y va camino de las 6.000.