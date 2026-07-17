Una nueva ola de calor obliga a la Junta a declarar la alerta por incendios: se esperan temperaturas de 39 grados

Ángel Sánchez, director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, ha declarado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales entre los días 19,20, 21 y 22 de julio, según la resolución que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La decisión se toma de acuerdo con las previsiones meteorológicas que se esperan desde el domingo hasta el miércoles, con un “patrón sinóptico muy desfavorable”, conformado por una dana al noroeste de la Península Ibérica, una dorsal anticiclónica y la afección de una continental sahariana que afectarán de “forma intensa al menos esos días”.

Así, desgrana la resolución, se espera un aumento de las temperaturas en la Comunidad que será destacable a partir del domingo 19 de julio, cuando se prevé que alcancen los 36-38 grados centígrados, aunque en algunos puntos del sur de la Comunidad podrían llegar a los 39.

Esta situación se extenderá al menos hasta el miércoles 22 de julio, y que recogerá previsiblemente avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por otra ola de calor, que sería la cuarta del verano.

A ello se suman humedades relativas “extremadamente bajas, tanto las mínimas, que pueden bajar de forma generalizada a valores entre el cinco y el diez por ciento, como las máximas nocturnas, que en las provincias del sur de Castilla y León podrán no subir durante la madrugada del 25-30 por ciento.

Para completar este escenario, el Índice de Peligro de incendios forestales de Aemet se situará en “niveles extremos o muy altos” en la Comunidad durante esos días. Aunque en principio las tormentas “no serán generalizadas”.

Se esperan también rachas máximas muy destacables en el sudeste de Castilla y León, donde se puede llegar a los 40-50 kilómetros por hora en amplias zonas.

De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia Aemet como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio implicará un incremento “significativo” de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio, lo que incrementa el peligro.

La resolución aclara que todos estos factores hacen necesario adoptar las medidas oportunas, entre ellas la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en estas circunstancias especiales.

Entre ellas, según establece la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego, se encuentra la prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.

También, queda denegado el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas; la suspensión de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado; y no se podrá introducir ni usar material pirotécnico, con lo que se suspenden las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

También queda restringido el uso de maquinaria en el monte y se establece la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc, aunque existen excepciones.

Protección Civil y Emergencias mantienen la alerta

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes y pide precaución ante el peligro de incendios forestales.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera un ascenso progresivo de las temperaturas que comenzará este sábado, hasta alcanzar valores muy elevados durante la primera mitad de la próxima semana, especialmente en puntos del centro y mitad sur peninsular.

Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas.

El nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña. Existe una alta incertidumbre en la intensidad y duración del fenómeno, así como en las zonas más afectadas, debido a la compleja interacción de varios elementos.

El sábado 18 ya se esperan máximas muy elevadas en el interior de Andalucía, especialmente en valles y depresiones fluviales, donde se podrán superar los 40ºC.

El domingo 19 los ascensos térmicos más importantes se darán en la mitad oriental peninsular, con pocos cambios en el resto, pudiéndose alcanzar también los 40ºC al este de La Mancha y en puntos del sudeste, así como con menor probabilidad en el interior de Mallorca.

A partir del lunes 20 es probable que continúe la tendencia ascendente de las temperaturas en la Península. Estos ascensos podrían ser más marcados entre el martes 21 y el miércoles 22, cuando se superarían los 40ºC de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular, alcanzándose también este umbral en el valle del Ebro y zonas bajas aledañas. Incluso se podrían registrar 42-44ºC en depresiones y valles de Andalucía y puntos de La Mancha.

Aunque todavía hay incertidumbre en la evolución posterior, con la información actual, es posible que este episodio conforme una ola de calor, iniciándose entre el lunes o martes y terminando el jueves o viernes.

De cara al siguiente fin de semana, el escenario más probable en estos momentos es de descensos significativos, lo que acercaría las temperaturas a los valores normales finalizando así este episodio de temperaturas altas.

Las altas temperaturas conllevan un importante aumento del riesgo de incendios forestales, por lo que es necesario extremar las precauciones para evitar su aparición.