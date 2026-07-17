Mañueco: “Algo va mal cuando muchos españoles ven en los políticos un problema”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en la clausura de la XIV edición del curso de verano 'Prensa y Poder' Ricardo Ordóñez ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado este viernes una política basada en la moderación, el respeto a la ley, la experiencia y la eficacia frente a la división, el insulto y la propaganda.

Lo ha hecho durante la clausura de la XIV edición del curso de verano Prensa y Poder, celebrado en Aranda de Duero.

Mañueco ha centrado buena parte de su intervención en el creciente desprestigio de la actividad política.

A su juicio, “algo va mal cuando muchos españoles ven en los políticos no una solución a sus problemas, sino un problema que agrava sus soluciones”.

El presidente autonómico ha vinculado esa desafección ciudadana con comportamientos como el uso del poder en beneficio propio, el nepotismo o la diferente vara de medir aplicada ante los casos que afectan a adversarios y compañeros de partido.

“Cuando desde el Gobierno se exige la hoguera para el adversario con un simple indicio de falta, pero se disculpan los delitos en las filas propias, estos son los mimbres con los que se está construyendo en estos momentos el cesto de la política en nuestro país”, ha afirmado.

Frente a esta situación, ha defendido la labor de miles de responsables públicos que trabajan desde los ayuntamientos, las diputaciones y las administraciones autonómicas.

En Castilla y León, ha recordado, existen 2.248 municipios y decenas de miles de concejales.

“Hay responsables públicos que son ejemplo de la buena política. Tengo que romper una lanza por todos los políticos entregados a esa noble tarea de servir a los demás”, ha señalado durante su intervención.

Contra la división y los “muros”

Mañueco ha recurrido a una conferencia pronunciada por José Ortega y Gasset en 1914 para advertir de que algunos problemas de la política española se mantienen más de un siglo después.

El presidente de la Junta ha rechazado una política centrada únicamente en “el ruido o los gestos sin trascendencia” y ha reclamado solvencia y seriedad en el ejercicio del poder.

“No creo en una política donde el relato prime, la democracia se transforme en demoscopia ni tampoco la propaganda sustituya a la razón”, ha manifestado.

También ha criticado las estrategias que dividen a la sociedad entre partidarios y adversarios y que levantan “muros” entre unos y otros.

En este sentido, ha advertido de que es necesario evitar que la degradación de la vida pública termine normalizándose.

Mañueco ha apostado por el respeto a la Constitución, la ley y el Estado de derecho, además de por una política desarrollada por “personas decentes que creen en lo que hacen y ofrecen convicción y sinceridad”.

Asimismo, ha defendido el diálogo y la escucha como herramientas esenciales.

“Hay que apostar por una política que sea capaz de escuchar sin insultar, porque el insulto es simplemente el último recurso de los mediocres”, ha asegurado.

El presidente autonómico ha destacado igualmente la importancia de que los medios de comunicación puedan ejercer libremente su función de control.

“Hay que apostar por una política donde los medios de comunicación sean libres”, ha subrayado.

Los cuatro pilares del buen gobierno

El núcleo de su intervención ha girado alrededor de los cuatro pilares sobre los que, en su opinión, debe sostenerse cualquier buen gobierno: los valores, la moderación, la experiencia y la eficacia.

En relación con los valores, ha defendido que todo Ejecutivo necesita unos principios firmes y un compromiso claro con sus objetivos.

“En cualquier práctica de gobierno, la rectitud personal y los principios éticos son tan importantes como lograr resultados”, ha afirmado.

La moderación ha sido el segundo de los pilares. Mañueco ha sostenido que gobernar implica convencer y seducir mediante “buenas razones” y “argumentos templados”, sin recurrir al ruido ni a las descalificaciones.

“La moderación no hay que confundirla ni con la tibieza, ni con la indecisión, ni tampoco con la cobardía”, ha destacado.

A su juicio, cuando falta esa mesura, “el político se convierte en demagogo y el líder en manipulador”.

El tercer elemento ha sido la experiencia. El presidente ha defendido que las principales responsabilidades públicas deben ser asumidas por personas que hayan acumulado conocimientos previos y experiencia profesional e institucional.

En este punto, ha repasado su propio recorrido desde el ámbito municipal hasta el provincial y autonómico.

Una trayectoria que, según ha explicado, le ha ayudado a desempeñar sus actuales funciones al frente de la Junta.

El último pilar es la eficacia. Mañueco ha asegurado que las ideas políticas deben traducirse en actuaciones concretas y resultados útiles para los ciudadanos.

“La labor de gobierno implica convertir las palabras en hechos, pasar de las musas al teatro, plantear iniciativas y ofrecer resultados en beneficio de las personas”, ha señalado.

Defensa del mundo rural

El presidente ha aprovechado su presencia en Aranda de Duero para exponer algunas de las prioridades de la nueva legislatura, especialmente las relacionadas con el medio rural.

Mañueco ha señalado que los habitantes de los pueblos ya no se conforman con disponer de los servicios básicos, sino que aspiran a contar con las mismas oportunidades que quienes viven en las ciudades.

En este contexto, ha puesto como ejemplo la ampliación de la red de helicópteros medicalizados de Castilla y León, con uno en cada provincia y otro adicional en León debido a su extensión y complejidad orográfica.

También ha mencionado la gratuidad del transporte autonómico por autobús como una medida para facilitar la conexión entre municipios en una comunidad extensa y dispersa.

En el terreno económico, ha apostado por ofrecer suelo industrial de calidad, con energía verde y precios competitivos, para atraer empresas al medio rural.

“No sirve de nada producir energías limpias y verdes si se van a otras latitudes. Tienen que servir para generar valor añadido, empresas, economía y dinamismo en el medio rural donde se produce esa energía”, ha defendido.

Asimismo, ha citado el apoyo a los autónomos, las bajadas fiscales y la construcción de vivienda pública.

En Aranda de Duero, ha destacado las cerca de 40 viviendas para alquiler joven que está promoviendo la Junta.

Mañueco tampoco ha olvidado las infraestructuras pendientes y ha reclamado tanto el tren directo Madrid-Aranda-Burgos como la finalización de la Autovía del Duero.

Inteligencia artificial y sanidad

Durante su discurso, el presidente también ha abordado la revolución tecnológica y el avance de la inteligencia artificial.

Ha reconocido que estas herramientas están haciendo la vida “más fácil”, aunque ha advertido de que el reto es conseguir que también sea “mejor”.

La Junta aplicará estas tecnologías a la gestión del patrimonio, los proyectos culturales, la búsqueda de empleo y la mejora de la competitividad empresarial.

Además, Mañueco ha defendido la colaboración entre universidades, empresas, centros tecnológicos y clústeres para aprovechar las oportunidades derivadas de la transformación digital.

En materia sanitaria, ha recordado que Castilla y León se encuentra entre las tres comunidades con un sistema público de salud mejor valorado por los pacientes. También ha anunciado la continuidad de las inversiones en infraestructuras y equipamiento tecnológico.

En Aranda de Duero, ha destacado especialmente la construcción del nuevo hospital, al que ha calificado como “la obra más importante que está haciendo la Junta de Castilla y León”.

El presidente ha cerrado su intervención felicitando a los galardonados de esta edición: la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el director de La Razón, Francisco Marhuenda. De este último ha elogiado su “crítica constructiva” y su capacidad para “decir las cosas por su nombre” en unos momentos en los que, según ha señalado, la actualidad política cambia incluso “hora a hora”.