Estos son los candidatos del PP para las alcaldías de las capitales de Castilla y León en las elecciones municipales

El Partido Popular ya engrasa su maquinaria para las elecciones municipales del próximo año 2027, y ya se conocen los candidatos a las alcaldías de las capitales de Castilla y León para esos comicios.

Patricia Rodríguez será la candidata en Ávila. Cristina Ayala lo será en Burgos. David Fernández en León. Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Palencia será Víctor Torres y a la de Salamanca repite Carlos García Carbayo, actual primer edil de la ciudad.

También repite como candidato a la Alcaldía del PP en Segovia, José Mazarías. José Manuel Hernando será el candidato en Soria mientras que, en Valladolid, Jesús Julio Carnero intentará convertirse, de nuevo, en alcalde de la ciudad del Pisuerga.

Por último, esta mañana se ha anunciado también que la candidata del PP a la Alcaldía de Zamora va a ser Elvira Velasco.

Patricia Rodríguez en Ávila

La diputada, Patricia Rodríguez, ha confirmado este viernes, 17 de julio que será la candidata del PP a la Alcaldía de Ávila en las municipales de mayo de 2027.

“No puedo sentir más orgullo y más ilusión por afrontar este reto", dijo a través de un vídeo publicado en la cuenta del PP abulense en X.

Rodríguez, que regresará en el próximo mandato al Ayuntamiento de la capital abulense, aseguró que había sido designada candidata por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, si bien su nombramiento se oficializará este sábado 18 de julio durante un acto en Santiago de Compostela (La Coruña).

Nacida en 1977 en Ávila, Patricia Rodríguez Calleja es diputada por Ávila en el Congreso de los Diputados. Exdeportista profesional, es diplomada en Relaciones Laborales y cuenta con un máster en Prevención de Riesgos Laborales.

De 2003 a 2007 fue concejala de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Ávila; 2007 a 2011, edil de Deportes y Participación; de 2011 a 2015, teniente de alcalde de Servicios Sociales e Igualdad, y de 2015 a 2019, teniente de alcalde de Servicios Sociales e Igualdad.

Cristina Ayala en Burgos

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, será la candidata a la Alcaldía en Burgos como confirmaba, también, a través de su cuenta de X este jueves, 16 de julio.

“Una vez que mi partido ha decidido que encabece la lista del PP, me pongo a disposición de mis vecinos para ser alcaldesa”, confirmaba Ayala.

La alcaldesa de Burgos asegura también este jueves, durante la celebración del Pleno Extraordinario del Debate del Estado de la Ciudad que, “si los burgaleses quieren y seguramente con Vox", volverá a ser alcaldesa de la ciudad en 2027.

David Fernández en León

David Fernández, actual portavoz del Grupo Municipal Popular, ha sido oficialmente designado por la dirección nacional de Génova para disputar la Alcaldía de León al socialista José Antonio Diez.

Así lo ha anunciado a través de su cuenta de X en la mañana de este viernes, 17 de julio, y antes de que lo confirme este sábado Alberto Núñez Feijóo.

“Hola León, tengo algo que contarte. Alberto Núñez Feijóo me ha elegido candidato a la Alcaldía de León para liderar un nuevo tiempo en la ciudad. Soy leonés de nacimiento, pensamiento y corazón. Quiero dedicar los mejores años de mi vida a mi ciudad”, ha afirmado.

Víctor Torres en Palencia

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, ha sido propuesto como candidato a la Alcaldía de la ciudad para las próximas elecciones de mayo de 2027. El Comité Electoral del PP de Palencia ha remitido su nombre al órgano nacional para su designación, como informaron fuentes populares en un comunicado.

Torres forma parte de la Corporación Municipal desde el año 2019. Entre 2019 y 2023 desempeñó las responsabilidades de concejal de Deportes, Juventud, Educación y Protección Civil dentro del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia.

Asumió también importantes responsabilidades de gestión durante la pandemia de la COVID-19 y desde 2023 ejerce como portavoz del Grupo Municipal Popular. Asimismo, fue secretario de NNGG Palencia durante dos mandatos consecutivos desde el 2012 al 2023.

En el ámbito académico, es graduado en Derecho por la Universidad de León y en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Salamanca. Asimismo, ha impartido docencia en cursos de extensión universitaria de la Universidad de León relacionados con el debate, la argumentación y la oratoria.

Víctor Torres será presentado oficialmente como candidato mañana sábado en Santiago de Compostela junto al resto de candidatos del Partido Popular a las alcaldías de las capitales de provincia, en un acto presidido por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Carlos García Carbayo en Salamanca

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, confirmó que optará a la reelección como alcalde de la capital del Tormes en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

“Tengo algo que contaros. Alberto Núñez Feijóo me ha designado candidato a la Alcaldía de Salamanca para seguir transformando nuestra ciudad”, manifestó mediante un vídeo publicado en sus perfiles de redes sociales, en el que avanzó su presencia este sábado en Santiago de Compostela, donde el líder ‘popular’ presentará las candidaturas para dichos comicios.

“Estamos orgullosos de Salamanca y de tener en nuestras manos el testigo de 31 años consecutivos de gobierno del Partido Popular”, afirmó el actual regidor charro, cargo en el que sustituyó a Alfonso Fernández Mañueco y que ocupa desde 2018 tras haber ganado dos elecciones a la Alcaldía como candidato ‘popular’.

“Nos vamos a dejar la piel para seguir gobernando esta ciudad sabia, tolerante y dialogante, volcados en construir un futuro lleno de oportunidades”, afirmó García Carbayo, sugiriendo que “el éxito de Salamanca hará que el cambio esté más cerca en España”.

José Mazarías en Segovia

José Mazarías fue designado candidato del Partido Popular a la alcaldía de Segovia para las elecciones de 2027 por el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, según expuso el actual alcalde de la ciudad en su cuenta de ‘X’, en un vídeo compartido en la plataforma agradeció al partido por la confianza depositada al proclamarle candidato.

"Gracias a los segovianos que le otorgaron la confianza a través del voto que, en unos meses, queremos renovar”, afirmó.

Asume este nuevo reto con “responsabilidad, humildad y con la misma ilusión con la que en 2023 comenzamos un proyecto único pensado para transformar Segovia desde la gestión, la cercanía y el compromiso”.

"Hace cuatro años os dijimos que el futuro os iba a encantar” y hoy, afirmó, que ese proyecto “ya ha empezado a hacerse realidad”, mientras aseguraba que queda camino por recorrer, proyectos por terminar y y retos por afrontar pero que tiene algo “muy valioso” como es una dirección “clara”, un equipo “comprometido” y una ciudad “que merece seguir avanzando”.

Por eso, recalcó que esta candidatura es la continuidad de un proyecto que nació con la visión de “cumplir y servir” a todos los segovianos. “Seguimos trabajando, cumpliendo y construyendo juntos el futuro de Segovia”, concluyó Mazarías.

José Manuel Hernando en Soria

El Comité Electoral Nacional del PP aprobó hoy por unanimidad la designación de José Manuel Hernando García como candidato a la Alcaldía de Soria para las próximas elecciones municipales de 2027, según informó la formación política.

La ratificación nacional confirma la candidatura de Hernando, quien aseguró hoy a través de su cuenta de Instagram que asume esta “gran responsabilidad con compromiso e ilusión”, y consideró que “el cambio para Soria está más cerca”, como recoge Ical.

Hernando tratará de recuperar para el PP la Alcaldía de Soria, que el partido no gobierna desde 2007. El senador por Soria participará este sábado en Santiago de Compostela en un acto del partido junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Jesús Julio Carnero en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, oficializó hoy su designación como candidato del PP para optar a la reelección en las elecciones municipales de mayo de 2027. Así lo comunicó el PP de Valladolid a través de un video en el que se decía "¡Buenos días, vallisoletanos! Jesús Julio Carnero tiene un mensaje para vosotros.

En primera persona, el regidor, que gobierna en coalición con Vox, informó de su nombramiento como candidato por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para “seguir transformando” la ciudad en un segundo mandato.

“Lo hago con toda la ilusión. Es un proyecto en el que creo. Dinámico, inclusivo y abierto para todos y cada uno de los vecinos de la ciudad”, aseveró.

“Cuento contigo”, señaló Jesús Julio Carnero, también senador por Valladolid, para presentarse a la reelección en 2027. Mañana participará en el acto oficial de presentación de candidatos que el PP de Núñez Feijóo celebrará en la ciudad de Santiago de Compostela (La Coruña).

En las últimas elecciones, el PSOE de Óscar Puente, exalcalde y actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ganó las elecciones, con once concejales y 58.900 votos, el 36,69 por ciento, mientras el PP quedó en segunda posición, también con once ediles, pero con 58.142 votos, el 36,22 por ciento. El pacto de PP y Vox permitió a Jesús Julio Carnero convertirse en alcalde de la ciudad de Valladolid.

Carnero (Aspariegos, Zamora, en 1964), es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y cuenta con un programa de Liderazgo para la gestión pública del IESE Business School de la Universidad de Navarra. Funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad (Grupo A1), ha trabajado en las administraciones central, autonómica y local. En el Gobierno, ha sido asesor ejecutivo del secretario de Estado de Organización Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas.

También ha sido presidente de la Diputación de Valladolid desde 2011 a 2019 y en la Junta, además de secretario general de la Consejería de Fomento, presidente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Castilla y León y del Consejo de Urbanismo de Castilla y León. En 2019, fue nombrado consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y en 2022, consejero de la Presidencia.

Además, ha sido procurador en las Cortes por Valladolid entre 2022 y 2023 y presidente del Partido Popular de Valladolid tras ganar las elecciones primarias celebradas en mayo de 2017. Anteriormente ocupó diferentes responsabilidades orgánicas, destacando la de secretario general del PP de Valladolid entre 2012 y 2017. Desde marzo de 2021, es presidente de Honor del Partido Popular de Valladolid.

Elvira Velasco

La diputada nacional y secretaria general del PP de Zamora, Elvira Velasco, será la candidata a la Alcaldía de Zamora en las Elecciones Municipales de mayo de 2027, según anunció hoy el presidente provincial, José María Barrios.

“Me han designado candidata para liderar el cambio en nuestra ciudad. Gracias al Partido, a todos los compañeros, a quienes les habría gustado estar y no han podido, a mi familia y amigos, por estar siempre a mi lado, y a los medios de comunicación”, señaló, emocionada.