Carriedo pide apoyo “unánime” a las Cortes para exigir al Gobierno que “inicie de cero” la negociación de la financiación

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha sido claro ante los medios de comunicación en su comparecencia en el Parlamento regional para desgranar el programa de su departamento.

Carriedo ha solicitado hoy el apoyo “unánime” de las Cortes de Castilla y León para pedir al Gobierno de España que “retire” la actual propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, y que “la negociación se inicie desde cero”.

Incidió en que pretenden defender los intereses de la Comunidad, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la posición que se remitió al Gobierno en enero de 2022.

“Nos gustaría que en esta legislatura se mantenga esta posición consensuada en esta Cámara. Un apoyo que fuera unánime. No sólo de una amplia mayoría, sino de todos los grupos parlamentarios”, afirmó.

El consejero portavoz incidió en que “es evidente que el nuevo sistema no puede ser únicamente la consecuencia de un pacto político entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el secretario general de ERC, Oriol Junqueras”.

Denunció el consejero que el Gobierno de España ha demostrado que “tiene mucha prisa en satisfacer los intereses de sus socios separatistas, pero poco interés en atender las necesidades del conjunto de los españoles”.

Carriedo comentó que hoy mismo se celebró el Comité Técnico Permanente de Evaluación del CPFF, y para el 29 de julio, en apenas 15 días, se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera que “en ningún caso debiera ser un mero trámite para garantizar los apoyos parlamentarios de unos socios que se aprovechan una y otra vez de la debilidad del Gobierno”.

En este contexto, garantizó que la Junta se opondrá “a cualquier acuerdo bilateral que genere ciudadanos de primera y de segunda categoría, porque supondría la quiebra del derecho de todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o la dependencia”.

Así, defendió que la renovación del sistema de financiación autonómica “debe abordarse conjuntamente y de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, atendiendo a las variables existentes en cada territorio, que garanticen los recursos suficientes para prestar los servicios en igualdad para todos los españoles, vivan donde vivan”.

Carlos Fernández Carriedo también expresó su rechazo a que se condone a ninguna comunidad autónoma la deuda generada “por el despilfarro de dinero público en aspiraciones separatistas”. “Esta deuda no desaparece por arte de magia, sino que se mutualiza y se pagará entre todos los españoles”, razonó.

Por último, argumentó que una financiación autonómica y local “justa” para Castilla y León, tiene que “cubrir el coste real en la prestación de los servicios”.

“Exigimos recursos por el mayor coste que supone prestar los servicios en nuestra tierra, dada nuestra estructura demográfica y territorial, y en función de las variables contempladas en nuestro Estatuto de Autonomía. Este es el camino para conseguir una igualdad efectiva entre todos los españoles”, resumió.

Fortalezas y objetivos de la XII Legislatura

Castilla y León aborda la nueva legislatura con algunos elementos estructurales que sustentan este crecimiento económico: una estructura productiva diversificada, una alta formación de los trabajadores, una dotación de suelo empresarial en buenas condiciones de calidad y precio.

También, una fiscalidad favorable, un clima social con baja conflictividad, el liderazgo en la producción de energía renovable, un entorno favorable a la innovación, un coste de la vivienda más asequible que en el entorno de la Comunidad y unos servicios públicos de calidad, entre otros factores.

Para que Castilla y León siga siendo una comunidad dinámica e innovadora, Fernández Carriedo fija cinco objetivos principales para los próximos cuatro años.

Impulsar la competitividad empresarial para afrontar nuevos retos. Promover el emprendimiento y la creación de empleo estable y de calidad. Avanzar en la cohesión y el equilibrio territorial mediante una planificación adecuada. Consolidar una política fiscal de impuestos bajos, especialmente para familias, jóvenes, medio rural y vivienda, para seguir creciendo. Mantener una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos.

El programa de Economía y Hacienda para la XII legislatura consta de más de un centenar de medidas agrupadas en 14 bloques de actuación.

Entre ellas, destacan la Ley de Mercado Abierto, la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Digitalización, la Ley de Asistencia al Contribuyente, un nuevo Acuerdo marco de Competitividad, un nuevo Plan de Internacionalización 2027-2031, un Plan estratégico para la automoción.

Una nueva Estrategia de Emprendimiento e innovación 2027-2031 y el desarrollo de 2.600 hectáreas de suelo industrial de calidad. Asimismo, son reseñables otras actuaciones como el impulso de planes y programas territoriales específicos en las nueve provincias de la Comunidad, el Plan Estadístico 2026-2029.

Una nueva bajada de impuestos a las familias, al medio rural y para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, y la defensa de un sistema de financiación autonómica justo, solidario y que cubra el coste real de la prestación de los servicios públicos entre otras medidas previstas en la legislatura

Actuaciones en Política económica y competitividad

Desde la Viceconsejería, la Dirección General de Política Económica y Competitividad y el ICECYL se impulsarán acciones para favorecer la competitividad que serán consensuadas con el sector productivo mediante la elaboración de un nuevo Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial. Estas actuaciones se resumen en los siguientes nueve bloques:

1-Financiación empresarial: para facilitar liquidez y financiación a las empresas, se consolidará la Plataforma Financiera de Castilla y León fortaleciendo la colaboración con IBERAVAL y SODICAL.

Se potenciarán programas como el de Crecimiento innovador con financiación del BEI, el de Recursos endógenos, el de Reindustrialización, el de Capital semilla y la Plataforma de impulso al ahorro de los inversores regionales creada en 2025 con participación de Sodical. Además, se reforzará el esquema ICECYL Financia con nuevas líneas para empresas.

Por último, se cubrirán las necesidades de inversión de las empresas a través de las convocatorias del ICECYL.

2- Internacionalización empresarial: con el objetivo de ampliar mercados se desarrollará un nuevo Plan de Internacionalización 2027-2031 y se ampliará la red exterior hasta en 25 mercados distintos. Se incrementará en un 20 % el número de empresas internacionalizadas y se van a diseñar planes específicos para sectores como el queso, vino, seguridad, automoción, textil y cárnico.

3 - Captación de inversiones: se pondrá en marcha un Plan de captación de inversiones del exterior, coordinado con el Plan de Internacionalización para promocionar Castilla y León como destino de inversiones productivas en la UE, Asia y América.

Se trabajará con el Programa de empresas tractoras y se pondrá en marcha un Programa con multinacionales, y se impulsará una marca de Castilla y León que proyecte una imagen de estabilidad para las inversiones.

4 - Apoyo a sectores productivos: se impulsará un Plan estratégico de la automoción de Castilla y León 2030 vinculado a los planes industriales ya impulsados por algunas de las empresas como Renault, Nissan, Iveco y Horse, trabajando en su cadena de suministro y proveedores.

Se defenderá la posición de Castilla y León en el mercado de la automoción, y se fijará la Comunidad como polo de vehículo autónomo y conectado. Asimismo, se aprovechará el potencial del sector de la Seguridad y la Defensa a través de la Mesa del sector de la Seguridad para conectar capacidades tecnológicas, militares e industriales.

Asimismo, se creará el Hub de Construcción Industrializada, en el marco del Plan Sectorial del Hábitat.

Se impulsarán iniciativas de coordinación de sectores productivos con liderazgo como el aeronáutico y aeroespacial, químico y farmacéutico o bienes de equipo y se impulsará la conexión con otros departamentos asociados a sectores en los que Castilla y León también constituye una referencia nacional: agroalimentario, energías renovables, turismo de interior o logística. Por último, se reforzarán el apoyo a clústeres y centros tecnológicos.

5- Emprendimiento e innovación: se tramitará una nueva Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Digitalización y una nueva Estrategia de Emprendimiento e Innovación 2027-2031. Se potenciará la plataforma Castilla y León Comunidad de Emprendedores, el programa Wolaria y se completará el mapa de 10 aceleradoras verticales que trabajarán en red.

Se impulsará el inicio de la actividad empresarial con una línea específica de ayudas a fondo perdido con apoyos mínimos del 35% y hasta el 50% en proyectos empresariales en el mundo rural.

Asimismo, se reforzará el apoyo a los planes de Sostenibilidad Empresarial, se pondrá en marcha el Sistema de Inteligencia Empresarial de la Pyme de Castilla y León y se impulsará la Red PYMECYL como un canal permanente de apoyo a Pymes, y se desarrollará un Plan de impulso definitivo a la digitalización del tejido empresarial más atomizado (micropymes, pymes y autónomos)

6- Infraestructuras empresariales: Se desarrollarán 2.600 hectáreas más de suelo industrial y se darán ayudas a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para urbanización y modernización de suelo empresarial.

Se impulsarán grandes proyectos de desarrollo de suelo industrial en las nueve provincias y la oferta de suelo de los Parques Tecnológicos y se promocionará el suelo industrial en coordinación con la captación de inversiones y se facilitará la comercialización de suelo industrial a precios competitivos, incluyendo bonificaciones del 50 % en polígonos vinculados a planes territoriales.

Además, se seguirá exigiendo la conexión eléctrica de todas estas instalaciones a las infraestructuras de alta capacidad de la Red Nacional de Transporte para la instalación de proyectos electrointensivos.

7- Equilibrio territorial: Se continuará impulsando el Plan Socioeconómico de La Raya, el Programa Territorial de Tierra de Campos y el Programa Territorial de Segovia. También se completará el desarrollo del resto de Planes territoriales de fomento que se encuentran vigentes: Benavente, Béjar, Villadangos del Páramo, Ávila, y Medina del Campo, y el Plan Socioeconómico de Soria Saludable y Conectada; y promoveremos Plan Territorial de Fomento Sierra de la Demanda en Burgos.

Se impulsarán las actuaciones previstas para Salamanca y su área de influencia, la Plataforma Agroalimentaria Palencia 2030 de especialización inteligente, y el Plan de impulso de Zamora Capital y su área de influencia.

Se seguirá colaborando con las instituciones de la provincia de León tomando como referencia el Plan Estratégico de la Provincia de León, y se mantendrá el apoyo las iniciativas asociadas al desarrollo de Monte la Reina. Por último, se reforzará el Banco de Proyectos de Castilla y León.

8- Talento: Con el objetivo de consolidar la atracción de talento se impulsará la ejecución de la Estrategia integral de Talento 2031 con programas específicos de atracción, vinculación y retención, como el de Prácticas Talento. Se promoverá la retención y atracción del talento, especialmente de los jóvenes, a través de la movilidad digital en todo el territorio.

9. Simplificación y reducción de cargas: Se impulsará la Ley de Mercado Abierto de Castilla y León y se implantará el modelo de costes simplificados en ayudas a la I+D. Impulsaremos en ICECYL un sistema de simplificación administrativa en los ámbitos normativo, digital, procedimental y formativo. Por último, se creará una web específica para la búsqueda de ayudas autonómicas por parte de las empresas.

Actuaciones en materia de Hacienda pública

La Consejería promoverá, desde la Secretaría General y los centros directivos con competencia en materia de Hacienda una política fiscal moderada, se defenderá una financiación autonómica justa, con especial atención a la eficiencia de los fondos europeos, la mejora de la gestión de la administración de la hacienda, y un sistema estadístico abierto y transparente. Estas actuaciones se engloban en los siguientes cinco bloques:

1. Política Fiscal

Castilla y León, bajando impuestos, ha mantenido una línea de crecimiento de la actividad económica y del empleo, lo que ha generado mayor recaudación y más recursos para los servicios públicos. Se va a seguir manteniendo para fomentar el crecimiento autonómico.

1.1- Bajada de impuestos para las familias: se reducirá el primer tramo del IRPF, un 0,25 % cada año hasta acumular un punto porcentual al final de legislatura. Se incrementará la deducción de la cuota íntegra autonómica del IRPF por nacimiento o adopción del primer hijo hasta 1.200 euros, 1.700 euros por el segundo, y 2.500 euros por el tercer y sucesivos hijos. Se aprobará una nueva bajada en el IRPF, en apoyo a la actividad deportiva y saludable.

1.2- Fiscalidad favorable para el mundo rural: Se aplicarán ‘impuestos cero’ en el medio rural para la transmisión de propiedades y a las escrituras que documenten la agregación, agrupación y segregación de fincas rústicas para afectarlas a explotaciones prioritarias. Asimismo, para incentivar la agrupación de parcelas, se reducirán los impuestos en la transmisión de explotaciones agrarias y fincas rústicas.

1.3- Incentivos fiscales para el acceso a la vivienda: se creará una ‘cuenta ahorro vivienda joven’ con deducciones de hasta 7.500 euros o 15.000 euros en parejas. Se aprobará una nueva deducción para quienes pongan en alquiler viviendas desocupadas

Se rebajarán progresivamente los tipos en el Impuesto sobre Transmisiones para la adquisición de la primera vivienda habitual por jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia contra la mujer y viviendas de protección pública; se creará una línea para cubrir el coste de financiar el pago del Impuesto hasta 10 años ante las restricciones de la normativa nacional relativas al aplazamiento y fraccionamiento del pago en los tributos cedidos; y se crearán nuevos tipos reducidos en actos jurídicos documentados para la declaración de obra nueva y división horizontal de viviendas destinadas al alquiler asequible o de edificios de viviendas de protección pública.

1.4- Extensión progresiva de la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: la Junta ya eliminó el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para padres, hijos y cónyuges. En esta legislatura se rebajará un 12 % sobre los primeros 100.000 euros para hermanos, tíos y sobrinos.

1.5- Otras medidas fiscales: para facilitar el relevo generacional en los negocios, se rebajarán los impuestos derivados de la transmisión del inmueble asociado a los mismos, complementando el programa RELEVACYL. Se mantendrá la congelación de tasas con las bonificaciones existentes a lo largo de toda la legislatura y se aprobará una Ley de asistencia al contribuyente, que garantice su asistencia integral con una administración tributaria autonómica cercana y moderna que facilite y simplifique los trámites. Asimismo, se habilitará la carpeta fiscal que facilitará toda la información tributaria del ciudadano, y se fortalecerá el Consejo Regional de Defensa del Contribuyente, así como la modernización de las aplicaciones tributarias para mejorar su eficiencia.

2. Financiación autonómica

La Junta defenderá un sistema justo, solidario y acorde con el coste efectivo de los servicios. Se exige que la negociación se inicie desde cero en favor de la igualdad, la solidaridad y la suficiencia de los recursos. La posición de la Junta es de oposición a cualquier acuerdo bilateral. La renovación del sistema de financiación autonómica debe abordarse conjuntamente y de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Además, se rechaza la condonación de deuda generada por el despilfarro a ninguna comunidad autónoma. El objetivo de una financiación autonómica justa para la Comunidad es que cubra el coste real en la prestación de los servicios derivado de la estructura demográfica y territorial.

3. Fondos Europeos

Castilla y León es una de las comunidades autónomas más cumplidora con los objetivos de los fondos europeos. Así, se garantizará una gestión eficaz, transparente y eficiente de los Programas en ejecución (FEDER, FSE+ y FTJ). Castilla y León participará de manera activa en los debates europeos sobre la reforma de la política de cohesión y el futuro Marco de Financiación 2028-2034 y se incorporarán en los programas las nuevas prioridades estratégicas que puedan recogerse en los Reglamentos Europeos.

Asimismo, se impulsarán las actuaciones necesarias para garantizar una adecuada aplicación de la política antifraude en las operaciones cofinanciadas con fondos europeos.

4. Gestión de la Hacienda

La Consejería de Economía y Hacienda trabaja por la asignación racional de los recursos disponibles y el control de los programas de gasto, manteniendo un criterio de prudencia en términos de déficit y deuda pública. Para ello, se impulsará la transparencia y el gobierno abierto en el ámbito económico y financiero.

4.1- Política Presupuestaria: se garantiza que los proyectos de presupuestos que se elaboren aseguren el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Programa de legislatura: se reforzará el sistema de seguimiento de objetivos en la programación presupuestaria y se impulsará la elaboración de instrucciones y directrices que orienten la definición de estos objetivos estratégicos y operativos.

4.2- Política financiera: se continuará reduciendo el nivel de deuda en relación con el PIB y se mantendrá una estrategia de endeudamiento inteligente aplicando una diversificación de las fuentes de financiación y ampliación de la base inversora de calidad dada la capacidad de la Comunidad de acceso al mercado. Se reforzará la vinculación con entidades financieras multilaterales como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Se seguirá reduciendo la deuda comercial para mejorar la liquidez de las empresas proveedoras.

4.3- Gestión del Tesoro: se avanzará hacia una Tesorería más digital y moderna y se ampliará a los seguros de caución las modalidades de garantía que se pueden constituir telemáticamente a través de la Oficina Virtual de la Caja General de Depósitos de la Comunidad.

Se habilitarán herramientas financieras que posibiliten la obtención de liquidez por parte de las empresas proveedoras y se seguirá aplicando una política activa de gestión de la liquidez bajo el principio de un uso eficiente de los recursos públicos; por último, se acometerá la actualización y desarrollo normativo preciso en el ámbito de las competencias del Tesoro y Política Financiera.

4.4- Gestión del Patrimonio: se garantiza la rentabilidad social del patrimonio público evitando la existencia de edificios públicos en desuso, poniéndolos en servicio o a disposición de otras administraciones o entidades, y se seguirá mejorando la eficiencia energética de los edificios administrativos gestionados por la Consejería.

4.5- Contratación: se incorporará asistencia de IA para optimizar el trabajo en el sistema informático de contratación administrativa, DUERO, y se continuará la promoción de acuerdos marco y otros sistemas de racionalización de la contratación.

4.6-Contabilidad: se continuará la modernización del Sistema de Información Contable de Castilla y León, SICCAL, se impulsará el despliegue progresivo de la firma electrónica en la totalidad de los documentos, y se culminará la implantación del expediente contable electrónico, que permitirá integrar en un único flujo digital todas las fases de tramitación de los expedientes contables.

4.7- Auditoría y Control: la Intervención General continuará desarrollando de manera sistemática las actuaciones de auditoría y verificación, tanto sobre los fondos europeos como sobre los instrumentos extraordinarios vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde el punto de vista de la racionalización del sector público autonómico, se intensificará la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos que motivaron la creación de los distintos entes integrantes del sector público.

5. Estadística

Se aprobará el Plan Estadístico 2026-2029 con 273 operaciones en 23 áreas, se reforzará la difusión de las estadísticas públicas y se automatizará el tratamiento de los datos para la elaboración de informes por el usuario incorporando nuevos modos de visualización. Por último, se potenciará la educación estadística con convocatorias de premios a trabajos no universitarios, y al final de la legislatura se iniciarán los trabajos para la elaboración del Plan Estadístico 2030-2033.