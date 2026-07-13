El PP ve “inaceptable” la nueva propuesta de financiación y reprocha a Carlos Martínez que “toque de oído”

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García Miriam Chacón ICAL

El Grupo Parlamentario Popular ha calificado de “inaceptable” la nueva propuesta de financiación autonómica.

El documento fue remitido por el Gobierno de España el pasado 10 de julio.

La portavoz del PP en las Cortes, Leticia García, ha reprochado al secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, que diga que “la música le suena bien”.

Lo hace, según ha denunciado, mientras respalda en Cataluña un modelo que resta recursos a Castilla y León.

García ha asegurado que la propuesta “no es nueva”.

A su juicio, reproduce el modelo presentado en enero. También mantiene los elementos que la Junta ya rechazó por perjudicar a la Comunidad.

La portavoz popular ha criticado además la falta de transparencia.

Según ha explicado, todavía no se ha facilitado el reparto detallado de los fondos entre las comunidades autónomas.

Pese a ello, García sostiene que Castilla y León recibiría apenas el 1,29% de los nuevos recursos.

La Comunidad representa cerca del 20% del territorio nacional. También concentra alrededor del 5% de la población española.

“Un modelo pactado con Junqueras”

La dirigente popular ha censurado el origen de la propuesta.

Según ha afirmado, nace de un acuerdo bilateral entre Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El pacto, ha añadido, se habría alcanzado sin escuchar al resto de comunidades.

“No se puede iniciar una negociación con las cartas marcadas”, ha advertido.

García considera que el reparto es claramente desproporcionado para Castilla y León.

También ha criticado los contactos mantenidos por el PSOECyL con el Ministerio de Hacienda.

Esas reuniones, según ha señalado, se han celebrado al margen del Gobierno autonómico.

“No entendemos esas reuniones. Tampoco entendemos que al señor Martínez le suene bien la música”, ha afirmado.

La portavoz popular cree que Carlos Martínez se limita a pedir matices.

También le acusa de trasladar la responsabilidad a la Junta.

El PP sostiene que el modelo puede poner en riesgo la financiación de los servicios públicos de Castilla y León.

Críticas al viaje de Martínez a Cataluña

García también ha cargado contra el viaje de Carlos Martínez a Cataluña.

Le ha reprochado que no aprovechara la visita para exigir a Pedro Sánchez una financiación más justa.

También le ha reclamado que pida la retirada del denominado “modelo Junqueras”.

“Además de esos contactos desleales con el Ministerio, el señor Martínez realiza un ejercicio de deslealtad mayor”, ha señalado.

Ese ejercicio consiste, según García, en defender un modelo que resta recursos a Castilla y León.

La portavoz ha respondido además a los criterios defendidos por el PSOECyL.

Entre ellos figuran el coste de los servicios públicos y la creación de un fondo para proteger el patrimonio natural.

García ha recordado que Castilla y León ocupa el 20% de la superficie española.

También concentra el 27% de la superficie forestal del país.

“Si esos criterios le parecen interesantes, tiene que pedir la retirada del modelo”, ha defendido.

A su juicio, no se puede aceptar una propuesta que concede a la Comunidad solo el 1,29% de los fondos.

El PP exige al PSOE un rechazo frontal

El Grupo Popular ha dejado claro que no aceptará la propuesta.

También ha pedido al PSOECyL que adopte la misma postura.

“Esta oferta es inaceptable”, ha insistido García.

“No se puede iniciar una negociación con las cartas marcadas ni con esa desproporción de fondos para Castilla y León”, ha añadido.

La portavoz ha pedido a los socialistas que abandonen las posiciones ambiguas.

También les ha reclamado que rechacen el modelo de forma expresa.

“Le pedimos al señor Martínez que deje de tocar de oído”, ha señalado.

“La propuesta está escrita. No hablamos de música”, ha concluido.

García ha asegurado que el modelo respaldado por el PSOE en Cataluña está muy lejos de las necesidades de Castilla y León.

Por ello, ha exigido a los socialistas de la Comunidad que prioricen la defensa de los castellanos y leoneses.