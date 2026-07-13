Mañueco pide colaboración ante los incendios: “Hemos tenido 1.000 este año y no hemos necesitado a la UME”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández ha ensalzado este lunes, 13 de julio, en el Aula Magna San Isidoro del Edificio El Albéitar, la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha destacado el esfuerzo de la Junta de Castilla y León en la prevención de incendios.

Mañueco ha destacado el refuerzo de los sistemas de protección civil impulsado por el Ejecutivo Autonómico mediante inversiones, coordinación y medios y ha señalado que se ha ampliado la flota de helicópteros sanitarios y de protección civil y que seguirá reforzando la coordinación y el apoyo a las entidades locales.

El presidente de la Junta de Castilla y León también ha querido valorar el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de la que ha destacado “su generosa entrega” que “hace que todos estemos más tranquilos ante cualquier tipo de crisis”.

Mañueco ha querido tener un recuerdo también para todas las víctimas del incendio de Los Gallardos y ha mandado su “más sincero pésame” en “recuerdo a todo el pueblo andaluz”.

Los incendios

“Los incendios son una brutal fuerza de la naturaleza. Cuando se vuelven incontrolables nos amenazan a todos. Estamos expuestos. Existe la necesidad de que sea un asunto de Estado y de que haya una coordinación entre administraciones. Este año hemos tenido casi 1.000 en Castilla y León y no hemos necesitado a la UME”, ha añadido el presidente de la Junta.

Mañueco ha añadido que “ojalá no tengan que requerir de su actuación” porque “eso será bueno para la Comunidad”, ha afirmado recordando la labor de la UME en “delicadas misiones internacionales” como el terremoto de Venezuela.

“El Quinto Batallón de la UME es el ángel de la guarda del noroeste peninsular. No solo de León. También de Galicia o de Asturias. Sois pioneros con esa unidad de drones que va a dar servicio a toda España. Es importante insistir en el justo reconocimiento por vuestra labor para preservar la salud de las personas. Enhorabuena”, ha añadido el presidente de la Junta.

Apoyo en prevención y matrículas

En este sentido, Fernández Mañueco ha señalado que la Junta continuará apoyando las inversiones de las entidades locales en materia de protección civil, reforzando la coordinación entre dichos servicios, las emergencias sanitarias y los incendios forestales, además de ampliar la flota de helicópteros sanitarios y de protección civil.

“Desde el Gobierno de Castilla y León queremos contribuir con esos sistemas de protección civil que sean modernos y eficaces. También a las corporaciones locales para mejorar la coordinación con una flota de helicópteros. León será la comunidad de España con mayor número de helicópteros medicalizados y de protección civil de España”, ha señalado.

Aprovechando su paso por León, el presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado el nuevo grado de Medicina que comenzará en la ciudad leonesa en lo que ha calificado como un “magnífico acierto”.

“Esos primeros alumnos y todos los de los diferentes grados de las universidades públicas de Castilla y León van a contar con el impulso de la matrícula gratuita para el próximo curso. Para tener capacidad de atracción del talento de otras comunidades y retener a otros jóvenes que cuenten con una menor capacidad económica”, ha añadido.

Todo para contar con “una oferta de primer nivel”, ha finalizado el presidente de la Junta.