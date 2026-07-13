La Junta abre 26 expedientes para verificar la edad de menas y asegura que 185 de los 190 acogidos tienen de 14 a 17 años

A la izquierda, Carlos Pollán, durante su comparecencia hoy en las Cortes. A la derecha, menores migrantes recién desembarcados de una patera EE

La Junta de Castilla y León mantiene abiertos 26 procedimientos para verificar la edad de menores migrantes no acompañados al considerar que existen dudas sobre la documentación aportada.

Los expedientes han sido remitidos a las fiscalías provinciales para que autoricen las pruebas oportunas, siempre que la solicitud esté debidamente fundamentada.

Así lo ha asegurado este lunes el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, durante su comparecencia en las Cortes para presentar el programa de su departamento para la XII Legislatura.

Pollán anuncia que el objetivo es realizar estas comprobaciones a "todos" los menores tutelados cuando existan indicios que lo justifiquen y garantizó que el procedimiento se llevará a cabo "con arreglo a la legalidad".

El vicepresidente también ha ofrecido datos sobre la situación de la red de acogida de Castilla y León.

Según explicó, la Comunidad tutela actualmente a 190 menores migrantes no acompañados, de los que 185 tienen entre 14 y 17 años.

A su juicio, esta realidad desmonta el "relato" de que se trata de "niños y niñas", ya que, según afirmó, la práctica totalidad son adolescentes "con uno o incluso dos pies en la mayoría de edad".

Pollán sostiene que la edad de los tutelados resulta determinante para la convivencia en los centros de protección y defendió la necesidad de comprobar aquellos casos en los que existan dudas. "No es lo mismo tener nueve o diez años que 17", argumentó.

También ha respondido a las críticas de la oposición sobre la acogida de menores migrantes.

En este sentido, asegura que Castilla y León no puede asumir nuevas derivaciones porque el sistema autonómico ya supera su capacidad máxima, fijada en 190 plazas.

Durante su intervención, el vicepresidente reiteró además el rechazo de la Junta a la política migratoria del Gobierno central, al considerar que está generando un "efecto llamada".

Como ejemplo, citó las más de 1,2 millones de solicitudes presentadas para la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Asimismo, avanzó que el Ejecutivo autonómico impulsará acuerdos con los países de origen para facilitar la repatriación de menores dentro del marco previsto en la Ley de Extranjería.

También insistió en vincular las ayudas de cooperación al desarrollo a la colaboración de esos países en los procesos de retorno y reiteró su intención de retirar las subvenciones a las organizaciones que, a juicio de la Junta, favorezcan las políticas de "puertas abiertas".