Isabel Blanco promete 5.000 nuevas viviendas protegidas y un aumento del 80% de la inversión esta legislatura

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, durante la presentación de su programa de gobierno para esta legislatura, este lunes en las Cortes Miriam Chacón ICAL

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha prometido este lunes la construcción de al menos 5.000 nuevas viviendas protegidas y un aumento del 80% de la inversión en materia de vivienda esta legislatura.

Así se ha pronunciado durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León para dar a conocer el programa de actuaciones que desarrollará la Vicepresidencia Segunda durante la XII Legislatura.

Blanco ha enmarcado su intervención en el acuerdo de Gobierno alcanzado entre PP y Vox para esta legislatura que, según ha explicado, "garantiza cuatro años de estabilidad" y refleja "la voluntad mayoritaria expresada por los castellanos y leoneses en la última cita electoral".

Un acuerdo que "apuesta por el crecimiento económico y el empleo, la mejora de los servicios públicos, una administración más eficaz y cercana, y el refuerzo del papel de Castilla y León en España y en Europa".

Y ha afirmado que la creación de la Vicepresidencia Segunda "no responde únicamente a una decisión organizativa, sino a la voluntad política del Gobierno autonómico de situar en el máximo nivel de responsabilidad aquellas políticas que, por su carácter estratégico, tienen una incidencia directa en la vida de las personas".

5.000 nuevas viviendas protegidas

La vicepresidenta ha situado la vivienda como la principal prioridad de la acción de gobierno de esta legislatura al considerarla, ha dicho, "una de las principales preocupaciones de los ciudadanos" y una cuestión que ya no es sólo residencial, sino "condición indispensable para la emancipación, la formación de familias, la movilidad laboral y la igualdad de oportunidades".

Para dar respuesta a esta demanda, Blanco ha anunciado que la Junta incrementará un 80% la inversión en políticas de vivienda durante la legislatura, con el objetivo de impulsar la construcción de al menos 5.000 nuevas viviendas protegidas, que se sumarán a las 1.300 que ya se están construyendo en la actualidad.

Del total previsto, los cuatro Planes Regionales de Ámbito Territorial (PRAT) ya aprobados o en tramitación —en Segovia, Aguilar de Campoo, Medina de Rioseco y Ólvega— permitirán desarrollar 1.455 nuevas viviendas, de las que 814 serán protegidas.

A ellos se sumarán otros tres planes en Viana de Cega (Valladolid), Guijuelo (Salamanca) y Paredes de Nava (Palencia), que añadirán 558 viviendas más, de las que 366 serán protegidas.

También se suman 126 viviendas mediante planes parciales y otras 808 a través de distintas actuaciones urbanísticas en Fuensaldaña (Valladolid), Villamuriel del Cerrato (Palencia) y Valladolid; 845 viviendas de alquiler previstas para el periodo 2026-2030, de las que al menos un 10 % se ejecutarán mediante rehabilitación e industrialización.

Y 1.141 viviendas unifamiliares para venta con una bonificación del 20 % dirigidas a jóvenes, distribuidas por toda la Comunidad.

Estos Planes Territoriales se desarrollan en zonas rurales industrializadas con gran demanda de vivienda y suponen "un paso más en el compromiso de la Junta con el desarrollo en el medio rural y su población".

Para agilizar esta oferta, la Junta pondrá en marcha un Portal de Suelo Público que reunirá toda la información sobre el suelo residencial y dotacional de titularidad autonómica, provincial y municipal.

Y establecerá mecanismos para generalizar la cesión gratuita de los suelos residenciales de los patrimonios provinciales y municipales en favor de la Administración autonómica.

Además, se crea una Unidad Aceleradora de Proyectos de Vivienda de Protección Oficial para dar tramitación preferente a las promociones que superen las 50 viviendas protegidas.

Y se aprobará un decreto para regular las entidades certificadoras en materia de vivienda, arquitectura, ordenación del territorio y urbanismo, con el que se abreviarán los plazos de concesión de licencias urbanísticas.

Ayudas al alquiler y aval

La segunda gran prioridad, ha explicado la vicepresidenta, será "facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias, tanto en alquiler como en compra".

La Junta ampliará en las próximas convocatorias las ayudas al alquiler, con nuevos criterios de concesión que incluirán la progresividad, el incremento para jóvenes y habitantes del medio rural, y el arraigo por empadronamiento.

Estas aportaciones supusieron 100 millones de euros adicionales por parte de la Junta de Castilla y León al Plan de Vivienda en la pasada legislatura.

La vicepresidenta ha aprovechado su comparecencia en este punto para reclamar al Gobierno de España un mayor compromiso financiero con las políticas de vivienda.

Blanco ha defendido que Castilla y León "asume un esfuerzo presupuestario muy superior al del Estado" para poder desarrollar estas políticas y atender la demanda de los ciudadanos.

Ha señalado que el próximo Plan Estatal de Vivienda llega tarde, ha sido aprobado "sin el consenso suficiente" y, sobre todo, "su financiación es claramente insuficiente para responder a las necesidades reales en materia de vivienda".

Por ello, ha anunciado que la Junta seguirá reclamando "una financiación estatal suficiente, justa y acorde con las necesidades reales de Castilla y León".

En el caso de la compra, la Junta ampliará la línea de avales del Programa Mi Primera Vivienda, elevando el porcentaje de capital garantizado del 17,5% al 20%, lo que permitirá a los jóvenes acceder al 100% del préstamo hipotecario.

Desde su puesta en marcha en 2023, esta línea ha permitido suscribir casi 2.000 hipotecas.

Además, se pondrán en marcha nuevas políticas de vivienda dirigidas a personas de hasta 40 años, con bonificaciones fiscales, y se descontarán hasta 30.000 euros del precio de compra de vivienda de promoción pública en el medio rural para familias jóvenes, en colaboración con las diputaciones provinciales.

La Junta aprobará también un decreto para actualizar el programa 'Alquiler Seguro', con el objetivo de poner en el mercado 2.000 viviendas en alquiler asequible durante la legislatura.

Además, prorrogará el convenio con las Cámaras de la Propiedad Urbana para mantener las oficinas de asesoramiento gratuito frente a la ocupación, que en sus tres años de funcionamiento han atendido más de 13.000 consultas entre presenciales y telemáticas.

Rehabitare en el ámbito privado

La actividad rehabilitadora cobrará especial relevancia esta legislatura, según ha explicado Blanco.

El programa Rehabitare ha permitido rehabilitar casi 700 viviendas por importe de 41,5 millones de euros en la pasada legislatura, y la previsión es rehabilitar otras 264 por 25,5 millones en la actual.

Como novedad, el programa se extenderá también al ámbito privado —Rehabitare Privado—, con el que se ofrecerá apoyo económico público a propietarios de viviendas vacías para su rehabilitación a cambio de su puesta en el mercado en alquiler social.

La previsión es rehabilitar 540 viviendas con la puesta en marcha de este programa en toda la Comunidad.

El reto demográfico

La vicepresidenta ha calificado la despoblación como "un problema global que afecta a todas las zonas del interior de Europa" y ha recordado que Castilla y León ha ganado más de 47.000 habitantes desde el inicio de la pasada legislatura, alcanzando los 2.418.425 habitantes a 1 de enero de 2026, según la Estadística Continua de Población.

Con todo, ha reconocido que persiste "un alto grado de envejecimiento en la pirámide poblacional".

Para afrontar este reto, la Junta desarrollará la Estrategia para la Sostenibilidad Demográfica y Territorial, elaborada por las cuatro universidades públicas de Castilla y León y articulada en cuatro ejes: calidad de vida, empleo y emprendimiento, gobernanza multinivel y sinergias entre el medio rural y urbano.

Su despliegue se realizará mediante programas transversales, programas sectoriales y Proyectos Semilla, a los que la vicepresidenta ha querido dar un impulso especial como herramienta para extender buenas prácticas ya contrastadas.

Entre ellas, becas rurales, programas de empleo, la ‘vivienda nodriza’ —alojamiento temporal para facilitar la instalación en los municipios— y programas culturales, turísticos y sociales que refuercen la vinculación de la población con el territorio.

Un fondo de contingencia permanente

En materia de protección civil, Isabel Blanco ha anunciado la construcción de una nueva sede de Emergencias Castilla y León y 112, con su centro de respaldo, dotada con las últimas tecnologías disponibles para la gestión integral de todas las emergencias de la Comunidad.

La Junta completará además el despliegue territorial de personal y recursos en todas las provincias, con la incorporación de 18 técnicos de operaciones especializados en los principales riesgos de la Comunidad.

También reforzará la Unidad de Apoyo Logístico (UALE), y creará un Catálogo Autonómico de Medios y Recursos de Protección Civil para conocer en tiempo real la disponibilidad de los recursos de emergencia, de especial utilidad en el medio rural.

La vicepresidenta ha anunciado también la creación de un Fondo de Contingencia para Emergencias, con dotación presupuestaria permanente, que permitirá atender de forma inmediata las necesidades más urgentes tras cualquier emergencia o catástrofe.

Así como una nueva línea estratégica para apoyar las inversiones de las entidades locales en esta materia.

Blanco ha avanzado además cambios normativos y orgánicos para mejorar la coordinación entre los servicios de protección civil, emergencias sanitarias e incendios forestales, y ha confirmado que se mantendrá el Programa de Autoprotección Proteccyl.

Igualdad de oportunidades

En el capítulo de igualdad, la vicepresidenta ha anunciado que se reforzarán los programas dirigidos a la promoción profesional de las mujeres y a favorecer su acceso a puestos de responsabilidad.

Y se impulsará la contratación de mujeres mayores de 50 años que afrontan especiales dificultades para acceder o permanecer en el mercado laboral.

El Espacio de Innovación para el Empleo de la Mujer, la Red de Empresas Comprometidas con la Igualdad y programas como Multiplica seguirán siendo, según ha explicado Blanco, instrumentos de referencia para avanzar hacia entornos laborales más inclusivos.

En el medio rural se impulsará el emprendimiento femenino, la formación y la digitalización de iniciativas empresariales lideradas por mujeres, y se consolidarán los programas FP STEAM Mujer y STEM Talent Girl para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes.

Como novedad de esta legislatura, la Junta impulsará, una vez que abandonen los recursos de acogida y emergencia, el acceso a viviendas colaborativas a víctimas de violencia machista, como nueva herramienta para ofrecer un alojamiento seguro que favorezca su protección, recuperación y autonomía personal.

La vicepresidenta ha reafirmado el compromiso de la Junta de continuar fortaleciendo la Red de Atención a las Víctimas de Violencia Machista, con especial atención a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Y ha anunciado que se reforzará la protección de los menores víctimas de violencia vicaria, con atención psicológica especializada y coordinación entre los servicios sociales, educativos, sanitarios y judiciales.

Además, ha señalado la necesidad de dar una respuesta específica a las nuevas formas de violencia digital, como el acoso en redes o la difusión no consentida de contenidos íntimos.

Isabel Blanco ha cerrado su intervención subrayando que el programa presentado responde a una misma forma de entender la acción de gobierno: situar a las personas en el centro de todas las políticas públicas.

"Hablar de vivienda, de igualdad, de reto demográfico o de protección civil es, en definitiva, hablar de oportunidades, de seguridad y de calidad de vida", ha concluido la vicepresidenta.

Blanco ha reiterado su compromiso de desarrollar el trabajo de la Vicepresidencia Segunda "con diálogo y con vocación de servicio", en el marco del acuerdo de Gobierno suscrito para esta legislatura.