El cariñoso abrazo de Mañueco a Mari Mar Blanco en homenaje a su hermano: "Su ejemplo permanecerá siempre"

La hermana de Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, y el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, se funden en un cariñoso abrazo, este sábado durante el XVI Congreso de Nuevas Generaciones en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid Cuenta de X de Alfonso Fernández Mañueco

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, ha rendido homenaje este lunes a Miguel Ángel Blanco en el 29 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

Mañueco ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de la red social X acompañado de una foto en la que aparece abrazado a la hermana del edil de Ermua asesinado, Mari Mar Blanco.

La imagen se produjo durante el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular, celebrado este fin de semana en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

En ese acto se rindió un homenaje a las víctimas del terrorismo con minuto de silencio, entrega de flores y proyección de un vídeo sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

"Memoria, dignidad y justicia"

"29 años después, el abrazo a Mari Mar Blanco es el abrazo de toda España a la memoria de Miguel Ángel Blanco. Frente al terror y al olvido, memoria, dignidad y justicia", ha publicado Mañueco.

Y ha asegurado que "su ejemplo permanecerá siempre con nosotros". "Nunca te olvidaremos", ha zanjado en su publicación. Un gesto que se ha convertido en símbolo del recuerdo permanente a una de las víctimas más emblemáticas del terrorismo etarra.