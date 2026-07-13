El cariñoso abrazo de Mañueco a Mari Mar Blanco en homenaje a su hermano: "Su ejemplo permanecerá siempre"
El presidente de la Junta recuerda al edil de Ermua en el 29 aniversario de su asesinato a manos de ETA.
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El presidente de la Junta de Castilla y León y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, ha rendido homenaje este lunes a Miguel Ángel Blanco en el 29 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.
Mañueco ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de la red social X acompañado de una foto en la que aparece abrazado a la hermana del edil de Ermua asesinado, Mari Mar Blanco.
La imagen se produjo durante el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular, celebrado este fin de semana en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.
En ese acto se rindió un homenaje a las víctimas del terrorismo con minuto de silencio, entrega de flores y proyección de un vídeo sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
"Memoria, dignidad y justicia"
"29 años después, el abrazo a Mari Mar Blanco es el abrazo de toda España a la memoria de Miguel Ángel Blanco. Frente al terror y al olvido, memoria, dignidad y justicia", ha publicado Mañueco.
Y ha asegurado que "su ejemplo permanecerá siempre con nosotros". "Nunca te olvidaremos", ha zanjado en su publicación. Un gesto que se ha convertido en símbolo del recuerdo permanente a una de las víctimas más emblemáticas del terrorismo etarra.