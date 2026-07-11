El primer premio de la Lotería Nacional cae en Salamanca y el segundo viaja íntegro a León

La provincia de Salamanca ha recibido parte del primer premio del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional al vender décimos agraciados con el número 78.084 en Carbajosa de la Sagrada y Santa Marta de Tormes.

Además, la ciudad de León ha sido la única agraciada con el segundo premio, mientras que el tercero ha correspondido íntegramente a Oviedo.

El primer premio, dotado con 1.500.000 euros al número, ha recaído en el 78.084.

El número ha sido consignado en la administración número 2 de Hervás (Cáceres), situada en la Plaza de la Corredera, 1, así como en la administración del centro comercial Leclerc de Carbajosa de la Sagrada y en la administración de la carretera de Madrid, 68, de Santa Marta de Tormes.

El segundo premio, dotado con 300.000 euros al número, ha correspondido al 64.975 y se ha vendido íntegramente en la administración número 4 de León, situada en la calle Santa Clara, número 2.

Por su parte, el tercer premio, agraciado con 150.000 euros al número, ha recaído en el 34.166 y ha sido consignado en Oviedo (Asturias), en el despacho receptor situado en la plaza Teodoro López Cuesta, número 1.

El Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 11 de julio, también ha dejado los reintegros en los números 4, 2 y 7, según la información difundida por Loterías y Apuestas del Estado.