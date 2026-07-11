Javier Pérez Andrés (69), mejor periodista de vinos y espirituosos de España: “He catado entre 40 y 45 en un día”

Javier Pérez Andrés, famoso periodista con 30 años de experiencia. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por ARGI Comunicación.

Javier Pérez Andrés es un periodista especializado en vinos, agroalimentación, turismo y desarrollo rural, con más de 30 años de ejercicio profesional. Fue pionero en estas materias en la prensa regional y hoy se ha convertido en uno de los referentes de estas disciplinas en la información de nuestra Comunidad.

Una de sus características principales es su compromiso con Castilla y León y con todos los colectivos de folclore tradicional, turismo y desarrollo rural.

Todo esto se traduce en más de 8.000 artículos de prensa escrita y un millar de programas de radio y televisión en estos últimos 30 años. Y es que el profesional es un todoterreno de la comunicación.

En los dos últimos años ha recibido los galardones más importantes que refrendan su labor personal y profesional desarrollada en nuestra región. Además, consiguió el Premio Cossío a la Trayectoria Profesional, Premio Intur, Premio Periodismo de Valladolid y Premio Patrimonio de Periodismo.

Todos los galardones se suman a más de 200 menciones, galardones y reconocimientos entre los que se encuentra el Premio ‘Por un mundo rural vivo’ del Instituto de Desarrollo Comunitario.

También consiguió, por parte de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV), comunidad integrada por 200 profesionales de la comunicación del mundo del vino y los espirituosos, que se reconociera su dilatada trayectoria con el Premio al Mejor Periodista de Vinos y Espirituosos de España.

“He catado entre 40 y 45 en un día. Son datos que no son raros en los diferentes concursos nacionales e internacionales en los que he participado. A lo largo de los 30 años de profesión puedo llegar a los 50.000 o 60.000”, asegura Javier Pérez Andrés en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sus orígenes

“Me defino como una persona que llevaba, sin saberlo, el periodismo en las venas. Siempre me gustó leer, escribir y era un niño al que le gustaba mucho escuchar a los demás en las sobremesas”, afirma nuestro protagonista.

Nació en Comillas (Cantabria) y tiene 69 años. Tiene el bachillerato y varios cursos de formación relacionados con el periodismo. Se define como un “periodista vocacional” y asegura que cuenta con “una biblioteca de más de 30.000 libros”.

“De pequeño me gustaba ir al muelle en Comillas y, con 12 años, llegué a Valladolid para estudiar en Maristas. Mis padres tenían un negocio hostelero y de ahí viene mi vínculo tanto con el vino como con la cocina que siempre me han acompañado a lo largo de mi carrera”, añade.

Una vez en Valladolid, Javier Pérez Andrés disfrutaba conociendo viejas fábricas y también en el río Pisuerga que le traía ese recuerdo del mar de su tierra natal. De hecho, conserva una caracola con la que aún puede escuchar el zumbido del mar.

Su vínculo con la provincia de Valladolid también le viene por parte de madre en Montealegre de Campos. Allí está su inmensa biblioteca.

30 años en la profesión

“Soy un periodista vocacional. A lo largo de todo este tiempo he viajado por toda la región y he estado en contacto y vivido el gran cambio del impresionante arcano que es Castilla y León poniendo en valor todos sus recursos, ritos y tradiciones trabajando en la televisión, en la radio y en la prensa escrita”, señala nuestro protagonista.

Javier Pérez Andrés. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por ARGI Comunicación.

Javier Pérez Andrés señala que “ha dedicado 30 años a contar lo que pasaba” y “ha comido siempre de mi trabajo, aunque “no tengo piso ni ahorros, pero sí un total de seis premios nacionales que me han dado un nombre”, añade, asegurando que su “nieto estará orgulloso de su abuelo”, tras todos los galardones conseguidos y la labor ejecutada.

“No estudié periodismo. Un día decidí que me iba a dedicar a ello y que quería ejercer como tal y a base de práctica, aquí llevamos un total de 30 años. Creo que no somos viajeros, somos periodistas. El viajero toma un vino y el periodista se lo toma y sabe toda la historia del pueblo en cuestión y también quién es el alcalde y la hostelera que le sirve”, apunta.

Ha contado muchas historias que merece la pena ser leídas.

Dos millones de kilómetros

“Soy un periodista que siempre ha tenido clara la visión de cómo hacer un reportaje, una crónica o una información tanto en la radio como en la televisión o en la prensa escrita. Siempre con ese factor humano tan importante en esta profesión”, señala.

Un profesional “atento al territorio” y que “lo ama”. Disfruta de los diferentes pueblos, paisajes, fauna y flora de Castilla y León. De un territorio único que tiene mil historias que contar y que Javier Pérez Andrés lo hace a las mil maravillas.

Es director y presentador del programa El Arcón en Castilla y León Televisión, un espacio de referencia dedicado al turismo y al desarrollo rural y las tradiciones de la región. Además, dirige, desde hace dos décadas el programa El Picaporte en esRadio Castilla y León donde aborda la actualidad del mundo rural y el sector agroalimentario. Además, ha publicado miles de artículos a lo largo de toda su carrera.

“A juzgar por los coches que han muerto a lo largo de todos estos años en la profesión, he recorrido dos millones de kilómetros por pueblos de Castilla y León”, explica el periodista, casi nada.

Javier Pérez Andrés en Castronuño, en la provincia de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por ARGI Comunicación.

Premio al Mejor Periodista de Vinos y Espirituosos de España

“El vino es un fenómeno cultural y agrario. A mí me ha permitido conocer personajes, territorios, lugares, y tener un contacto directo con la sociedad. Se consume en todos los ámbitos sociales. Es una revolución de la que, sin quererlo ni pretenderlo, he formado parte como otros muchos periodistas que hemos seguido su pista”, asegura nuestro entrevistado.

Javier Pérez Andrés recibía el Premio al Mejor Periodista de Vinos y Espirituosos de España en un galardón que le otorgaron en Madrid, en un acto “muy bonito” en el que “aparecieron muchas viejas glorias del mundo del vino” y que para él fue “entrañable”.

“Recuerdo como a finales de los 70 y principios de los 80 se comenzó a definir el mapa del vino en España. Los gustos cambiaron y Castilla y León, con una gran variedad, se supo adaptar para ser, hoy en día, una de las regiones vitivinícolas más importantes al sur de Europa”, añade.

No duda en asegurar que en nuestra región “hay muy buen vino” tanto “en los de alto standing como en los de consumo diario”.

“Tengo claro que un vino de 300 euros es para una vez en la vida y con un motivo muy especial. Pero, por supuesto, el mejor vino puede ser cualquier tranquilo, con un poquito de madera que esté al alcance de todos los españoles”, confiesa.

No apuesta por el precio, sino por la calidad de los diferentes caldos que cata, cada semana.

Entre 40 y 45 catados en un día

“He catado entre 40 y 45 en un día. Son datos que no son raros en los diferentes concursos nacionales e internacionales en los que he participado. A lo largo de los 30 años de profesión puedo llegar a los 50.000 o 60.000”, apunta nuestro protagonista.

Ojo, todos los caldos catados llevan su análisis sensorial y su ficha de cata. Ha probado, prácticamente, todo el arco completo de los que se encuentran en Castilla y León, pero también de otras partes de Europa y América.

“Desde los espirituosos y generosos a los naturales, cavas, espumosos, pasando por toda la gama de tranquilos, estos, los que más. Los rosados, claretes, blancos y, fundamentalmente, los tintos envejecidos en roble que son los que más perduran y los que mayor asiento tienen”, explica.

Todo, el arco completo de caldos de Castilla y León y también algunos de otras partes de Europa y de América. Lo que le ha hecho atesorar la experiencia en este mundo con la que cuenta y que le sirve para sumar galardones.

“Por elegir uno de Castilla y León me quedaría con un tinto de Toro con dos años y sin madera. El futuro pasa por enganchar a los jóvenes y que el consumo de este vino genere riqueza en el mundo rural”, añade Javier Pérez Andrés.

Más galardones

Nuestro entrevistado asegura que “trabaja en un escenario extraordinario” en una Comunidad con “nueve provincias únicas” dentro de lo que el denomina como el “maravilloso arcano cultural que es Castilla y León por las sesenta comarcas, El Bierzo y las lindes de nueve autonomías y Portugal”.

“En los últimos años, el trabajo que he desarrollado me ha valido para conseguir seis premios nacionales, entre otros. Soy una persona muy comprometida con los diferentes sectores de la región y la sociedad civil me ha recompensado. A veces digo que no me premien tanto y me hagan más caso”, añade nuestro entrevistado.

De entre todos los premios que atesora, citados algunos de ellos al comienzo de este escrito, nuestro protagonista se queda con uno de ellos que es ese Premio Cossío a una trayectoria Profesional.

“Para un periodista es un lujo recibir este premio a toda una trayectoria. Fue un gran honor. Además, me quedé muy satisfecho con mi discurso. He sido profeta en mi tierra y me he dejado la piel en Castilla y León”, afirma nuestro entrevistado.

Todo en una carrera que está cargada de galardones.

Muy activo en las redes sociales

“Fui de los primeros periodistas en adentrarme en el mundo de las redes sociales. No llego a tener millones de seguidores, pero sí que cuento con una gran cantidad. Son reales y comparten lo que digo en la radio y en la televisión y lo que escribo en el periódico. Son como una peña incondicional”, apunta.

Él piensa que todo el que quiera, a través de sus cuentas de Instagram, Facebook, X o Youtube puede “disfrutar de sus trabajos y conocer más a fondo Castilla y León” a través de ellos.

“Siempre tuve claro que, más que por mi presencia y notoriedad profesional, quería que las redes permitieran que todo lo que hacía pasara a las manos de la sociedad. Tienen que estar en la red”, añade.

Cada día está presente en estas redes sociales.

El futuro

Javier Pérez Andrés, a sus 69 años, sigue en activo, ejerciendo y trabajando. Haciendo llegar a los lectores toda su sabiduría, a través de elementos periodísticos, al público en general.

“Lo primero que me queda por hacer pasa por tranquilizarme, ordenar mi biblioteca y empezar a escribir ficción. Quién sabe si algún día escribiré un libro con las cien cosas que más me tocan las narices de esta región”, apunta.

Sobre el futuro de Castilla y León asegura que es “complicado” por el “giro de la ganadería y el cierre de explotaciones” y también por “la situación que vive la agricultura”.

“Hemos hecho muy bien los deberes en materia de turismo, aunque nos faltan más campañas directas, claras y contundentes. Somos los más grandes y diversos. En redes naturales, en geoparques, en reservas de la biosfera. Vivimos en un paraíso”, añade.

Aunque los deberes “se han hecho bien”, como señala. Apunta también que “la despoblación es un problema” y que “empieza a pensar que no tiene solución”.

“Seguimos siendo una región rica, con mucha cultura, patrimonio, gastronomía e ideal para futuros proyectos y eso hay que explotarlo”, finaliza.