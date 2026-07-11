Ignacio Dancausa, nuevo presidente de NNGG del PP: "El wokismo está oficialmente muerto"

Ignacio Dancausa ha sido proclamado este sábado nuevo presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular y ha asegurado que "el wokismo está oficialmente muerto" durante su intervención en el XVI Congreso Nacional de la organización, celebrado en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.

El dirigente, elegido con el respaldo del 96,5 % de los compromisarios que participaron en las primarias, ha defendido una renovación de la organización juvenil, situó a los jóvenes como eje del proyecto político del PP y llamó a movilizarse para lograr un cambio de Gobierno en las elecciones generales previstas para 2027.

Dancausa ha abierto su discurso proclamando el inicio de una "Edad Dorada" para Nuevas Generaciones y ha asegurado que el proyecto nacía para que los jóvenes "no volvieran a ser olvidados por la política".

En este sentido, ha afirmado que la organización quería representar a quienes terminaban sus estudios sin encontrar oportunidades en España, a los que habían emigrado por motivos laborales y a los jóvenes "desencantados" con la situación del país.

El nuevo presidente ha proclamado que Nuevas Generaciones sería "la voz" de la juventud y vinculó el futuro de la organización al próximo ciclo electoral.

También ha afirmado que las elecciones de 2027 serían la "batalla final" para decidir el rumbo del país y sostuvo que el debate político trascendía la confrontación entre partidos o ideologías.

Según expresó, el enfrentamiento era entre "los jóvenes" y un Gobierno que, a su juicio, "nos quiere dependientes, pobres y tristes".

Durante su intervención, ha mostrado su respaldo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que atribuye la capacidad de reducir el precio de la vivienda, mantener la seguridad y combatir el nacionalismo.

Además, ha garantizado que Nuevas Generaciones respondería a la confianza depositada en la organización con "cientos de miles de votos" y con la incorporación de nuevos jóvenes al proyecto político del PP.

Dancausa agradeció el respaldo recibido por los compromisarios, que apoyaron su candidatura con el 96,5 % de los votos, y prometió que el nuevo equipo trabajaría para devolver esa confianza.

También ha dedicado unas palabras de reconocimiento a numerosos dirigentes nacionales y autonómicos del partido presentes en el congreso, así como a su familia, sus amigos y Dios, a quien agradeció haber puesto en su camino esa "misión, honor y responsabilidad".

El nuevo presidente quiso hacer un reconocimiento especial a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quien dijo que fue la primera dirigente del partido que confió en él cuando tenía 21 años.

Y afirma que compartía su manera de entender la política y llegó a definirse como "Ayuser", al considerar que una de las prioridades compartidas era desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno para convertir a Alberto Núñez Feijóo en presidente.

En el plano programático, Dancausa defendió que Nuevas Generaciones debía ser "un movimiento" que representara a millones de jóvenes y no solo una organización política.

Alfonso Fernández Mañueco, Ignacio Dancausa, Alberto Núñez Feijóo y Beatriz Fanjul Partido Popular de Castilla y León

Además, sitúa el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas de su generación y afirmó que el éxito de un país se medía por la capacidad de los jóvenes para independizarse sin arruinarse.

También ha criticado la política de vivienda desarrollada por el Gobierno de Pedro Sánchez y responsabilizó al Ejecutivo de la escasez de viviendas.

Según sostiene, durante los últimos ocho años se había dificultado la construcción de nuevos inmuebles y se había penalizado el mercado del alquiler.

Frente a ello, ha reclamado que un futuro Gobierno de Feijóo impulsara la construcción de "cientos de miles de casas" para facilitar la emancipación juvenil, al margen de que fueran promociones públicas o privadas.

También ha dedicado parte de su intervención al mercado laboral.

Y ha rechazado la precariedad que, en su opinión, afectaba a los jóvenes, criticó la prolongación de los contratos de formación y defendió una política de reindustrialización que permitiera crear empleo estable mediante empresas, fábricas y desarrollo energético en todo el territorio nacional.

Dancausa también ha afirmado que el sistema educativo español había quedado desfasado ante los avances tecnológicos y la irrupción de la inteligencia artificial.

Por lo que defiende que el modelo debía premiar "el conocimiento y las capacidades reales" y propuso modificar la aplicación del Plan Bolonia en España al considerar que había sido "mal aplicada" por los gobiernos socialistas.

Asimismo, ha recordado que, según sus datos, el pasado año 135.000 jóvenes cualificados abandonaron España para buscar oportunidades laborales en el extranjero y sostuvo que el objetivo del proyecto encabezado por Feijóo pasaba por recuperar ese capital humano para que desarrollara su carrera profesional en el país.

En paralelo, reivindicó la Formación Profesional como una vía estratégica para el futuro económico de España.

Defendió el esfuerzo de quienes optaban por esta formación y rechazó la idea de que los jóvenes no quisieran trabajar.

Como ejemplo, aludió a amigos que emigraron para desempeñar trabajos manuales en el extranjero, lo que, a su juicio, demostraba que el problema residía en el mercado laboral español y no en la falta de voluntad de los jóvenes.

Dancausa también ha defendido una política migratoria basada en la integración y el respeto a la legislación española.

Y ha asegurado que quienes respetaran la cultura, las leyes y la convivencia serían "bienvenidos a España", mientras que quienes no lo hicieran deberían ser objeto de devolución, en línea con las medidas impulsadas por el Partido Popular en las instituciones europeas.

En materia territorial, el nuevo presidente de Nuevas Generaciones apuesta por una España "unida, fuerte y llena de oportunidades".

Pero rechaza el modelo plurinacional y federal, defendió la unidad del Estado y aseguró que las comunidades autónomas y provincias aportaban riqueza al proyecto común desde sus propias singularidades.

La generación "más basada y comprometida con España"

Dancausa también reivindicó el papel de la denominada generación Z asegurando que era la generación "más basada y comprometida con España" de la democracia, además de "la más liberal y más conservadora".

En ese contexto, sostuvo que los jóvenes estaban "ganando la batalla cultural" y aprovechó ese argumento para proclamar ante el plenario que "el wokismo está oficialmente muerto".

El dirigente anunció, además, una nueva etapa de movilización para la organización juvenil.

También ha señalado que quienes asumieran responsabilidades en Nuevas Generaciones deberían actuar como "activistas de las ideas de la libertad", estar dispuestos a dar la cara y salir de su "zona de confort" para defender el proyecto político del Partido Popular.

Durante su intervención recordó la figura de Miguel Ángel Blanco, presidente de honor de Nuevas Generaciones, asesinado por ETA en 1997.

Dancausa aseguró que la libertad para hacer política y expresar opiniones era posible gracias al sacrificio de referentes como él y destacó la emoción mostrada durante el homenaje por su hermana, Mari Mar Blanco, y por antiguos dirigentes juveniles que compartieron militancia con el concejal de Ermua.

El nuevo presidente aprovechó además el congreso para convocar la próxima Escuela Miguel Ángel Blanco, que se celebraría dentro de un año, y animó a los militantes a implicarse en la actividad de la organización con independencia de que ocuparan o no cargos internos.

En la parte final de su discurso presentó al nuevo comité de dirección de Nuevas Generaciones.

Confirmó que Antonio Landáburu ocuparía la Vicepresidencia y coordinaría el trabajo político de la organización; Alonso Nieto asumiría la Secretaría General; y Andrea Dippardo sería la portavoz nacional, de quien destacó su trayectoria al frente de una organización juvenil y su capacidad para defender "la libertad" ante grandes auditorios.