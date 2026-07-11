Feijóo: "No quiero jóvenes sumisos o conformistas; quiero que sean diferentes y construyan juntos una gran España"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, clausuran el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Junto a ellos, el presidente electro de NNGG Ignacio Dancausa, y la presidenta saliente, Beatriz Fanjul Rubén Cacho Ical

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este sábado un proyecto de país basado en la libertad individual.

Por ello, ha asegurado que no quiere "jóvenes uniformes, sumisos o conformistas", sino personas "diferentes" que, desde esa diversidad, "construyan algo grande juntos".

Durante la clausura del XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, el líder popular ha reivindicado una España formada por "ciudadanos diferentes" con los mismos derechos y deberes, al tiempo que situó a la juventud en el centro de su propuesta política.

Feijóo abrió su intervención con un recuerdo para las víctimas del incendio de Almería y expresó el apoyo del Partido Popular a sus familias y a todas las personas afectadas por una tragedia que ha dejado al menos doce fallecidos, 23 personas sin localizar y 1.448 desalojados.

También ha trasladado su solidaridad al conjunto de Andalucía, que, según recordó, ya había sufrido este año otras graves tragedias como las inundaciones y el accidente de Adamuz.

El presidente del PP ha querido agradecer el trabajo de los bomberos, los profesionales de emergencias, los militares, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el personal sanitario, Protección Civil y los voluntarios que participan en las labores de extinción y atención a la población.

Además, el gallego ha advertido de que todo apunta a un verano "muy complicado".

Por lo que ha pedido extremar la precaución, mantener todos los medios disponibles y reforzar la coordinación entre administraciones para responder a los incendios.

A su juicio, esa es la política "que une", "que sirve" y "que está a la altura cuando más se necesita".

Tras un agradecimiento a la organización del congreso y a la presidenta saliente de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, Feijóo felicitó al nuevo presidente de la organización juvenil, Ignacio Dancausa, ganador con un 96,5% y ha destacado que el proceso de renovación se haya resuelto mediante un acuerdo entre distintos equipos y candidaturas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, clausuran el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Junto a ellos, el presidente electro de NNGG Ignacio Dancausa, y la presidenta saliente, Beatriz Fanjul Rubén Cacho Ical

Considera Feijóo que esa forma de actuar demuestra que "se puede hacer política de otra manera" en un contexto de confrontación permanente.

A continuación, ha pedido a la nueva dirección de Nuevas Generaciones que no limite su compromiso al partido y defendió que su principal responsabilidad está "allá fuera".

"No sois el filial"

"No sois el filial, sois los jóvenes del mismo equipo. No sois la cuota de nadie, tenéis que ser la conciencia de todos. No solo tenéis un carné, tenéis un altavoz", ha afirmado, al tiempo que les animó a utilizar esa voz para defender las necesidades de los jóvenes y reclamar el futuro que, a su juicio, merecen.

El dirigente popular ha asegurado que el núcleo de su proyecto político para la juventud pasa por la defensa de la libertad.

"Yo no quiero jóvenes uniformes, sumisos o conformistas. Quiero gente libre. Quiero jóvenes que piensen diferente, que elijan diferente, que sean diferentes entre sí y que desde esa diferencia construyan algo grande juntos", sostuvo.

Esa, añadía, es "mi idea de España": "una nación de ciudadanos diferentes que son iguales en derechos y deberes y, por lo tanto, libres".

En ese contexto, Feijóo ha definido su idea de libertad como la capacidad de pensar sin que el Gobierno lo haga por los ciudadanos, de ejercer el poder con límites y de poder construir un proyecto propio.

"La libertad no consiste en que el Gobierno piense por ti. La libertad consiste en que tú puedas pensar aunque al Gobierno le moleste", ha asegurado.

Y también ha señalado que la verdadera libertad implica poder desarrollar un trabajo, crear un negocio, acceder a una vivienda o formar una familia.

Feijóo ha vinculado esa defensa de la libertad con el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años, y sostuvo que esa fue "la causa más noble" por la que luchó el concejal popular.

Tras el homenaje celebrado previamente durante el congreso, ha reclamado que las nuevas generaciones conozcan "esa página tan desgarradora" de la historia de España y expresó su satisfacción porque los jóvenes del Partido Popular sepan quién fue Miguel Ángel Blanco y mantengan vivo su recuerdo

El líder del PP ha centrado buena parte de su intervención en los problemas que afronta la juventud.

Feijóo ha asegurado que rechaza "endulzar" la situación y aseguró que no permitirá que se responsabilice a los jóvenes de sus dificultades.

Mañueco abraza a Mari Mar Blanco durante el homenaje a su hermano en el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular Partido Popular de Castilla y León

"No dejéis que se burlen de vosotros ni que digan que no tenéis piso porque tenéis Netflix"

"No dejéis que se burlen de vosotros ni que digan que no tenéis piso porque tenéis Netflix", afirmó.

En su opinión, las administraciones "han fallado a toda la juventud" y defendió que su objetivo es convertirse en "el presidente de los jóvenes" para evitar que sean "la primera generación que viva peor que sus padres".

En ese sentido, prometió una política basada en el mérito y el esfuerzo.

Feijóo ha asegurado que con un Gobierno del Partido Popular "quien estudie tendrá oportunidades, quien trabaje podrá avanzar, quien emprenda no será tratado como un sospechoso, quien ahorre no será castigado y quien quiera formar una familia no será abandonado".

También ha defendido que "trabajar servirá para vivir", que "estudiar servirá para progresar" y que formar una familia dejará de ser "un lujo".

Feijóo ha dedicado un amplio apartado al problema de la vivienda, que calificó como "el símbolo de lo que ha fallado".

Y ha descrito la situación de muchos jóvenes con empleo y estudios que no pueden acceder a un alquiler, retrasan la emancipación o posponen la maternidad y la paternidad por falta de vivienda.

"Eso no es normal y lo han normalizado", ha asegurado el popular.

Ante esa situación, se comprometió a impulsar más construcción de vivienda, facilitar el acceso a alquileres razonables y a hipotecas, mejorar los salarios y favorecer el ahorro para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida.

El presidente popular ha insistido en que no pretende ofrecer promesas fáciles.

"No os prometo una vida fácil; os prometo una vida justa", ha recalcado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, clausuran el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Junto a ellos, el presidente electro de NNGG Ignacio Dancausa Rubén Cacho Ical

Tampoco promete "un país subsidiado", sino "un país con oportunidades", y ha defendido que los jóvenes sean "propietarios de su vida" y no "inquilinos permanentes de la mentira, de la división y de aquellos que llevan tanto tiempo fallándoos".

"Me da igual"

Durante la recta final de su intervención, Feijóo ha respondido a las críticas recibidas en los últimos días por algunas de sus propuestas políticas.

Citó sus posiciones sobre la concesión de la nacionalidad, el absentismo laboral fraudulento, las ayudas a las familias antes del nacimiento de los hijos y el apoyo a autónomos y emprendedores.

Ante esas críticas, reiteró en varias ocasiones que "me da igual" y defendió que seguirá planteando "debates valientes" con el objetivo de dejar "un país mejor para los jóvenes".

Para concluir, reivindicó el lema del congreso, "Generación Cambio", y sostuvo que no representa una cuestión de edad, sino de actitud.

Y ha afirmado que el cambio "tiene convicción" y llamó a todas las generaciones del Partido Popular a trabajar juntas para impulsar una regeneración política, evitar "una generación perdida" y construir una España en la que, según defendió, el esfuerzo vuelva a merecer la pena.