El turno de oficio pierde un 30% de sus abogados, pero tramita más asuntos: hasta 39.234 en 2025 en Castilla y León

De izquierda a derecha, Pilar Olaya, secretaria del Consejo de Procuradores de Castilla y León; Fernando Rodríguez Santocildes, presidente del CACYL, y Mónica Pérez, decana del colegio de Burgos y secretaria del CACYL Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El turno de oficio de Castilla y León mantuvo estable su actividad durante 2025, con 39.234 asuntos tramitados, un 0,59% más que el año anterior, pese a perder un 29,67% de los abogados adscritos al servicio. La mayor subida se registró en los asuntos de violencia de género, que aumentaron un 14,25% hasta alcanzar los 3.078. Por el contrario, la asistencia en materia de extranjería descendió de 172 a 162 asuntos, un 5,81% menos.

“La Justicia Gratuita no puede sostenerse sobre el sacrificio silencioso de miles de abogados. Si el Turno de Oficio garantiza derechos fundamentales, su reconocimiento y retribución deben estar a la altura de esa misión constitucional”, se lamenta el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes.

Señala que la justicia gratuita de la Comunidad ha perdido 693 profesionales en un año hasta situarse en 1.643 letrados. “Reivindicamos una nueva Ley sobre la base de un modelo de Justicia Gratuita que apueste por la dignidad: la dignidad de quien defiende, la dignidad de quien necesita ser defendido", afirma Santocildes.

Por su parte, el responsable del turno de oficio del CACYL, Javier Martín, advierte de que “ahora es algo voluntario, pero si no hubiera profesionales suficientes para prestar el servicio, sería obligatorio para todos”.

“Y, desde luego, no es lo deseable para el ciudadano porque se perdería en vocación y en calidad, ya que “no sería posible exigir ese plus de formación específica para acceder a los diferentes turnos”, señala, al tiempo que alerta de “la diáspora progresiva de abogados del turno penal y de las guardias, lo que va a terminar por provocar el colapso del sistema de justicia gratuita”.

Menos abogados adscritos al turno de oficio

El número de abogados adscritos al turno de oficio en Castilla y León experimentó un fuerte descenso durante el último año. La Comunidad pasó de contar con 2.336 profesionales en 2024 a 1.643 en 2025, lo que supone 693 letrados menos y una caída del 29,67%.

Esta evolución coincide con la tendencia registrada en el conjunto de España, donde el número de abogados adscritos al turno de oficio volvió a descender en 2025 pese al aumento de las solicitudes.

Según el Observatorio de la Justicia Gratuita, los profesionales inscritos pasaron de 39.941 en 2024 a 38.871 en 2025, prolongando una tendencia descendente que ha reducido el número de letrados adscritos un 14,1% desde 2020. Mientras tanto, el número total de abogados ejercientes en España aumentó un 0,4%, hasta alcanzar los 149.515 profesionales.

Violencia de género

El aumento del 14% registrado este año en los asuntos de violencia de género duplica el crecimiento del año anterior, que fue del 6%. Este incremento confirma el crecimiento sostenido de este tipo de procedimientos en los últimos años. "Tristemente, las cifras demuestran que esta lacra continúa creciendo año tras año", lamenta Santocildes.

Por su parte, la jurisdicción penal concentra el mayor volumen de actividad en el turno de oficio en Castilla y León. Durante 2025 se tramitaron 24.061 asuntos penales, 728 más que el año anterior, lo que representa un crecimiento del 3,12%.

Los asuntos civiles descendieron de 7.718 a 7.297 (-5,45%), los sociales pasaron de 2.294 a 2.283 (-0,48%) y el apartado de otros procedimientos bajó de 4.057 a 3.948 (-2,69%). Por el contrario, la jurisdicción contencioso-administrativa registró un ligero incremento del 2,62%, al pasar de 1.603 a 1.645 asuntos.

Celebraciones del Día de la Justicia Gratuita

La Abogacía de Castilla y León celebrará el próximo 12 de julio el Día de la Justicia Gratuita, una jornada destinada a reconocer la labor que desempeñan los profesionales del turno de oficio y a poner en valor un servicio esencial para garantizar el acceso a la Justicia de toda la ciudadanía.

Distintas retribuciones por territorios

En relación con los procedimientos judiciales, la diferencia entre territorios resulta especialmente significativa. Por ejemplo, la compensación por un procedimiento abreviado en el territorio Ministerio (al que pertenece CyL) asciende a 291 euros, frente a los 398 euros en el País Vasco, 442,21 euros en Galicia, 440 euros en la Comunidad Valenciana y 427,51 euros en Cataluña.

Asimismo, en materia de violencia de género se observan importantes disparidades retributivas. Mientras que en el territorio Ministerio la asistencia individualizada en un procedimiento penal se remunera con 87,63 euros, en otras comunidades autónomas los importes son sensiblemente superiores: 139,65 euros en Galicia, 128 euros en la Comunidad Valenciana, 122 euros en Canarias y 110 euros en Cantabria.

¿Quién tiene derecho a un abogado de oficio?

El acceso a la Justicia Gratuita en España se basa en la valoración conjunta de la situación económica, patrimonial, personal y familiar del solicitante, para determinar si dispone de recursos suficientes para afrontar los costes de un procedimiento judicial.

La valoración corresponde a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Tienen derecho a la Justicia Gratuita las personas que acrediten carecer de medios económicos suficientes conforme a los límites establecidos por la ley.

Con independencia de su nivel de ingresos, otros colectivos también pueden acceder: víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos en los procedimientos relacionados con su condición de víctimas, trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social cuando actúan en defensa de sus derechos laborales, además de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o psíquica que hayan sido víctimas de situaciones de abuso o maltrato.