Mañueco envía su pésame por la tragedia de Los Gallardos y ofrece la ayuda de la Junta: "Estamos a vuestra disposición"

Una imagen del incendio en la localidad almeriense de Los Gallardos Europa Press - Infoca Almería

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado su pésame este viernes a las familias de las víctimas en el incendio en el municipio almeriense de Los Gallardos, en el que han fallecido al menos 11 personas y otras 19 continúan desaparecidas.

"La tragedia ocurrida en Los Gallardos, Almería nos conmueve a todos. Desde la Junta trasladamos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y toda nuestra solidaridad al pueblo andaluz", ha publicado en su cuenta personal de X.

Además, Mañueco ha ofrecido la ayuda de la Junta de Castilla y León a la Junta de Andalucía. "Estamos a vuestra disposición para colaborar en todo lo que sea necesario", ha apuntado en la misma publicación.

Valladolid se une al dolor

Ante la magnitud de la tragedia acaecida esta madrugada en la localidad almeriense de Los Gallardos, el Ayuntamiento de Valladolid ha guardado un minuto de silencio.

Ha sido a las 12:00 horas y en la puerta principal de la Casa Consistorial, como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con los afectados.

Allí se ha podido ver a la teniente de alcalde, Irene Carvajal, al concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, al concejal de Comercio, Víctor Martín, a José Ignacio Zarandona, de Urbanismo, o a Carolina del Bosque, de Juventud, además de la superintendente de la Policía Municipal, Julia González.

Todo en recuerdo a las víctimas en un día de máximo dolor.