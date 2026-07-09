Los presidentes de parlamentos autonómicos abordan el uso de la IA en su actividad para mejorar en eficiencia y agilidad

Francisco Vázquez, presidente de las Cortes de Castilla y León en la reunión en el Senado. Fotografía: Cortes de Castilla y León.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez ha participado hoy en la sesión de trabajo de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (COPREPA), celebrada en el Senado bajo el título “Inteligencia Artificial en los Parlamentos: agilidad, transparencia y modernización”.

La reunión ha reunido a los responsables de las cámaras legislativas autonómicas para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la actividad parlamentaria y compartir experiencias sobre su aplicación en las instituciones representativas.

La jornada ha sido inaugurada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, y por la presidenta de la COPREPA y de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez, y ha servido como espacio de reflexión sobre las oportunidades y los retos que plantea la incorporación de estas nuevas tecnologías a los procedimientos legislativos, administrativos y de atención a la ciudadanía.

Entre las cuestiones abordadas durante el encuentro han figurado la mejora de la eficiencia y la agilidad en los trabajos parlamentarios, el fortalecimiento de la transparencia institucional, el acceso a la información pública y las garantías necesarias para asegurar un uso ético, seguro y responsable de la inteligencia artificial en el ámbito de las cámaras legislativas.

Uno de los asuntos centrales de la reunión ha sido el análisis de las Directrices de uso de la Inteligencia Artificial en el Senado, aprobadas por 2 de 3 la Mesa de la Cámara Alta el 16 de febrero de 2026, que constituyen el primer marco interno adoptado por una institución legislativa española para regular la utilización de estas herramientas tecnológicas.

Dichas directrices identifican diversos riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, especialmente aquellos relacionados con la protección de datos personales, la privacidad, la generación de sesgos discriminatorios, la difusión de información incorrecta o engañosa y la eventual vulneración de derechos de propiedad intelectual e industrial.

Asimismo, advierten sobre los riesgos de seguridad que pueden afectar a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y datos institucionales, así como sobre el posible impacto reputacional que un uso inadecuado de estas tecnologías podría tener sobre la confianza pública en las instituciones parlamentarias.

Las normas aprobadas por el Senado establecen, además, una serie de principios y directrices dirigidos a garantizar una utilización segura de la inteligencia artificial.

Entre ellas destacan el uso exclusivo de sistemas previamente autorizados, la protección reforzada de los datos personales, la prohibición de incorporar a herramientas de inteligencia artificial información sometida a secreto parlamentario y la obligación de mantener una supervisión y control humano permanente sobre cualquier contenido o decisión elaborada con apoyo de estos sistemas.

También contemplan la obligación de fomentar la transparencia sobre las herramientas empleadas y mantener actualizada la documentación relativa a su utilización.

Formación

La formación y capacitación del personal constituye igualmente uno de los pilares fundamentales del modelo impulsado por el Senado.

Las directrices prevén programas de formación continua para garantizar que usuarios y empleados públicos comprendan adecuadamente los riesgos, capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial, así como la creación de perfiles especializados capaces de supervisar la implantación y el funcionamiento de estas tecnologías en el ámbito parlamentario.

La participación de las Cortes de Castilla y León en esta sesión de trabajo se enmarca en su compromiso con la modernización institucional, la innovación tecnológica y la mejora continua de los servicios que presta a los ciudadanos.

El encuentro ha permitido intercambiar conocimientos y buenas prácticas entre los distintos parlamentos autonómicos, favoreciendo una reflexión conjunta sobre cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para reforzar la calidad democrática, la eficacia de la actividad parlamentaria y la cercanía de las instituciones a la sociedad.

La Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) constituye el principal foro de cooperación entre las cámaras legislativas de las comunidades autónomas y tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas comunes en materias de interés para los parlamentos españoles.