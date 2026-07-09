Miguel Ángel García Nieto sustituye a Luis Fuentes como nuevo delegado para el Corredor Atlántico

El nuevo delegado para el Corredor Atlántico, Miguel Ángel García Nieto, durante una intervención en las Cortes de Castilla y León Cortes de Castilla y León

El exalcalde de Ávila y exprocurador Miguel Ángel García Nieto será el nuevo delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias, en sustitución del salmantino Luis Fuentes, exdirigente de Ciudadanos, que cesa en el cargo.

Este jueves, el Consejo de Gobierno acordó su nombramiento, junto a otros cuatro directores generales de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

En concreto, la Junta procedió este jueves a nombrar a cinco altos cargos de la Consejería de Movilidad y al director general de Bienestar Educativo que será Diego del Pozo.

De esta forma, en el departamento de Movilidad, que dirige la abulense Cristina Sanchidrián, se nombra a Belén González González como nueva directora general de Carreteras e Infraestructuras y a Ana María Álvarez Barrera, como directora general de Transportes y Logística.

También a Susana Morán Fernández, como directora general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y a Antonio Ibáñez Pascual, como director general de Administración Digital e Inteligencia Artificial.

Director general de Bienestar Educativo

En la Consejería de Educación, su titular María Pardo contará con Diego del Pozo, hasta ahora director provincial de Educación, como director general de Bienestar Educativo.

Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid (1999), es especialista en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria por la Universidad Autónoma de Madrid (2002) y técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas (2004).

Además, es funcionario de carrera en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (desde 2011) y fue profesor de Geografía e Historia (2003-2019).

En su carrera, además de director provincial de Educación en Segovia (2019-2026), ha sido miembro del Consejo Escolar de Castilla y León; secretario del centro IES Andrés Laguna de Segovia (2015-2019); concejal en el Ayuntamiento de Abades (2003-2023); presidente de la mancomunidad Río Zorita (2003-2007).

Cinco nombramientos en Movilidad

Miguel Ángel García Nieto, delegado del Corredor Atlántico, es graduado en Relaciones Laborales, mención en Recursos Humanos por la Universidad Francisco de Vitoria y diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca.

Ha sido portavoz adjunto del Grupo Popular de las Cortes (2019-2026) y procurador de la XI Legislatura (2019-2026), además de senador por Ávila (2015-2019), alcalde de la ciudad de Ávila (2002-2015), concejal en el Ayuntamiento de Ávila (1991-2002), empresario de Negocio Textil (1987-1999) y profesor propietario de la Autoescuela Jarama (1980-1999).

Belén González González, nueva directora general de Carreteras e Infraestructuras, es ingeniera técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos (Especialidad Transportes) por la Escuela Politécnica de Madrid (1994).

Además, tiene un máster en Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente por el Instituto de Investigaciones Ecológicas y Colegio Oficial de Aparejadores de Málaga (1998) y un máster en Evaluación de Impacto Ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas y Colegio Oficial de Aparejadores de Málaga (1998).

También tiene la diplomatura en Relaciones Laborales por la Universidad de Valladolid (2009) y un máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Especialidad Matemáticas) por la Universidad de Valladolid (2018).

Ha sido jefa de Servicio de Carreteras en propiedad LD (2024-2026) y en comisión de servicios (junio 2022 – abril 2023 y julio 2023 - septiembre 2024). Desde marzo 1997 hasta 2022 y desde abril de 2023 hasta julio de 2023 ha ocupado diversos puestos de jefa de Sección y de técnico facultativo de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

También ha sido directora de Calidad de la empresa Begar, S.A. y Begar Construcciones y Contratas, S.A. (1994-1997) y técnico en prácticas en el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC) (1991 y 1993).

Ana María Álvarez Barrera, directora general de Transportes y Logística, es licenciada en Derecho por la UNED (1987-1992) y tiene estudios de Doctorado en el Departamento de Derecho Administrativo (1993-1995).

Ha sido secretaria técnica del Servicio Territorial de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de Ávila (2002-2026), miembro del Grupo de Innovación y Mejora de Ávila (2023-2026) y del Comité de Seguridad y Salud Provincial General de Ávila (2022-2026).

Y jefa de Sección de Ayudas a la Vivienda y Rehabilitación del Servicio Territorial de Fomento de Ávila (enero de 2022 – octubre de 2022), entre otros cargos.

Susana Morán Fernández, directora general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y tiene cursos de Doctorado de Derecho Administrativo de la Sociedad del Conocimiento en la Universidad de Salamanca (Curso académico 2009/10).

Ha sido coordinadora de Servicios de la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta (2022-2026), entre otros.

Antonio Ibáñez Pascual, director general de Administración Digital e Inteligencia Artificial, es ingeniero superior de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Ha sido director general de Telecomunicaciones y Administración Digital (2022-2026).