La Junta pedirá pruebas de edad de los 'menas' a la Fiscalía cuando haya dudas: "Es bueno garantizar la transparencia"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Rubén Cacho ICAL

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado este jueves que el Gobierno autonómico pedirá pruebas de edad de los 'menas' a la Fiscalía cuando haya dudas. "Es bueno garantizar la transparencia", ha afirmado.

Carriedo ha asegurado que "es algo que está establecido, regulado y que veníamos haciendo en numerosas ocasiones" y ha recordado que la Junta no tiene competencias en el ámbito de la Justicia, por lo que es necesario solicitar las pruebas a la Fiscalía.

"Si existe duda por parte de los servicios técnicos se enviará una solicitud a la Fiscalía, que determinará cuando lo crea conveniente establecer este tipo de pruebas de edad, porque nosotros no tenemos competencias en el ámbito de Justicia", ha señalado.

Y ha confirmado que el Gobierno autonómico "instará a la Fiscalía a que realice estas pruebas cuando existan dudas razonables sobre la edad de las personas".

"La mayor transparencia posible"

"El objeto es la mayor transparencia posible, es positivo garantizar la transparencia y que se sepa a ciencia cierta cuál es la edad de las personas", ha subrayado.

Y ha señalado que "es bueno" que la Junta pueda asegurarse de la edad para dar "los mejores servicios a las personas".

"También es relevante porque no es lo mismo una persona de 12, 15 o 17 años con respecto a cuanto tiempo puede estar en el régimen de protección, es relevante por seguridad jurídica y transparencia", ha añadido.

Carriedo ha asegurado que este protocolo ya ha sido utilizado "cuando ha habido cualquier duda razonable". "Es un protocolo que vamos a garantizar que se pueda llevar a cabo a los efectos de dar transparencia y de asegurar los mejores servicios a los menores", ha afirmado.

"Que estén con sus familias"

El portavoz de la Junta ha señalado que "hay que pensar en el mejor tratamiento de las personas menores" y ha asegurado que eso es compatible con promover que los menores estén con sus familias cuando fuese posible.

"Un menor no acompañado en el mejor sitio en el que puede estar es con su familia y hay que hacer una tarea paralela para ver si tiene familia fuera de España. El régimen de protección en una institución como es la Junta es una solución cuando no podemos garantizar que puedan estar con sus familias", ha señalado.

Carriedo ha insistido en que el objetivo "primero es identificar su edad" y luego "ver la posibilidad de que pudiera haber menores que tengan familias en España o fuera de España". "Y que podamos garantizar a través de convenios u otros instrumentos que puedan estar con sus familias", ha zanjado.