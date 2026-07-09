La enfermedad de Newcastle alcanza ya los 14 focos en Castilla y León y afecta a más de un millón de animales

La enfermedad de Newcastle ha alcanzado ya los 14 focos en Castilla y León, todos ellos en la provincia de Valladolid, y afecta a un total de 1.000.696 animales.

Así lo ha confirmado este jueves el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El portavoz de la Junta ha confirmado, además, un nuevo foco en una granja de la localidad vallisoletana de Íscar con 29.000 pollos tipo broiler, de engorde.

Con todo, Carriedo ha destacado que la enfermedad de Newcastle "no supone riesgo para la salud pública de las personas" y que la Junta está trabajando "muy directamente" con el sector y con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.