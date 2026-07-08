La automatización robótica de la Justicia llega a Castilla y León: el TSJCyL participa en proyectos piloto para mejorar la eficiencia

La sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la ciudad de Burgos ICAL ICAL

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) acordó participar en los trabajos preparatorios para la puesta en marcha de proyectos piloto de automatización robótica de procesos judiciales.

Se trata de una iniciativa orientada a mejorar la eficiencia de los órganos judiciales y reducir la carga administrativa en procedimientos de elevada tramitación.

El acuerdo, adoptado durante la sesión celebrada el pasado 26 de junio, contempla la creación de un grupo de trabajo que analizará la viabilidad técnica, jurídica y organizativa de estas herramientas.

Su aplicación inicial se prevé en procedimientos monitorios, juicios verbales y litigios relacionados con condiciones generales de la contratación, ámbitos que concentran un elevado volumen de asuntos repetitivos.

La Sala de Gobierno designó representantes del TSJCyL para participar en el desarrollo y evaluación de estos proyectos piloto, cuyo despliegue será progresivo.

Mejorar la gestión

El objetivo es comprobar si la automatización de determinadas actuaciones de carácter mecánico y administrativo permite mejorar la gestión de los recursos judiciales sin afectar a las funciones jurisdiccionales que corresponden en exclusiva a jueces y magistrados.

La posible extensión de estas herramientas a otros partidos judiciales de Castilla y León dependerá de factores como la carga de trabajo de cada órgano.

También de la disponibilidad de medios tecnológicos, la capacidad organizativa y los resultados obtenidos durante la fase de prueba.

Esta iniciativa se enmarca en las estrategias impulsadas a nivel nacional para avanzar en la transformación digital de la Administración de Justicia.

Los trabajos contarán con la participación de los órganos competentes en materia tecnológica y de gobierno judicial. El objetivo es garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y el control institucional.

La Sala de Gobierno destacó también el potencial de estas herramientas para reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas y permitir que los órganos judiciales concentren más recursos en la resolución de asuntos de mayor complejidad.

Con esta decisión, el TSJCyL se incorpora a los proyectos de modernización tecnológica dirigidos a agilizar la tramitación judicial y mejorar la atención a ciudadanos y profesionales.