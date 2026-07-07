Confirmado por el Gobierno: crea 19 nuevas plazas de jueces y siete de fiscales en Castilla y León

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 19 plazas de jueces y 7 de fiscales en Castilla y León, con lo que la plantilla judicial crece un 5,8% y la fiscal un 5,07%. En un solo año, se crean casi tantas plazas judiciales como en la última década (en ese tiempo se crearon 22).

En toda España, el Gobierno crea 700 plazas de jueces y fiscales. A través de un Real Decreto, 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (+ 8,5%).

Con un segundo Real Decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla actual en un 7,13%. La cifra también es inédita: en los últimos 15 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños lo ha calificado “de hito histórico” y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia y nunca se habían destinado tantos recursos para su modernización.

La planta judicial de Castilla y León se amplía un 5,80%

De las 19 nuevas plazas para Castilla y León, 18 son para tribunales de instancia (TI) y 1 para la Audiencia Provincial de León. Entre los TI que se verán reforzados están los de Valladolid, León, Burgos, Salamanca, Segovia, Zamora, Soria, Palencia, Ávila, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

La creación de 7 plazas de fiscales en Castilla y León supone una ampliación de la planta fiscal del 5,07% en esta comunidad. Las plazas se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos.

Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.