Pollán anuncia la repatriación de inmigrantes ilegales y pruebas de edad a menores no acompañados en Castilla y León

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, informa de su reunión con Cáritas Castilla y León y sobre otros temas de actualidad Leticia Pérez Ical

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha anunciado este lunes, 6 de julio, que el Ejecutivo autonómico va a poner en marcha planes de retorno y repatriación para los inmigrantes ilegales y pruebas de edad a menores no acompañados.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras mantener una reunión con los responsables autonómicos de Cáritas, a quienes les ha trasladado que el trabajo con las personas más vulnerables sigue siendo "una prioridad" de su Consejería.

En esta línea, no obstante, ha incidido en que el objetivo es "intentar combatir" todo lo relacionado con la inmigración ilegal. "Las personas vulnerables, esos nuevos ámbitos de pobreza que hay, incluso con familias que los dos padres están trabajando, eso se va a seguir defendiendo", ha explicado.

Los planes de retorno y repatriación de inmigrantes ilegales y las pruebas de edad a menores no acompañados responden a los objetivos de cumplimiento del acuerdo de Gobierno firmado con el Partido Popular (PP), como ya ha comenzado a suceder también en Aragón y Extremadura.

Tal y como ha resaltado Pollán, el rechazo a la "estafa migratoria" de Pedro Sánchez aparece reflejado en el apartado 10.1 del acuerdo de Gobierno autonómico, donde se habla "claramente de nuestra oposición frontal a cualquier política relacionada con la inmigración ilegal en esta Comunidad".

Precisamente, ha cargado contra la modificación "unilateral y sin consenso con las comunidades autónomas" por parte del Gobierno de España para aumentar la capacidad operativa en cuanto a la protección y a la tutela de menores.

En este sentido, ha vuelto a incidir que las 833 plazas destinadas a Castilla y León es una cifra "inasumible", que "multiplica por cinco" las 153 existentes. Además, ha recordado que los servicios jurídicos de la Junta están elaborando el recurso que se presentará contra dicho acuerdo.

"No es una cuestión de financiación, ni de recursos ni de plazas, sino que es oponernos frontalmente a la política migratoria de Sánchez, que sabemos todos que está suponiendo el colapso de los servicios sociales en toda España, en las comunidades autónomas y cada vez más en Castilla y León", ha insistido.

"Principios y responsabilidad política"

Esta decisión viene tomada, según ha explicado, por "principios y responsabilidad política" y ha hecho alusión a los primeros datos de los procesos en Aragón y Extremadura.

"Casi el 80% de los supuestos menores a los que se ha hecho pruebas de edad en Aragón no son tales. Y el 18% de menas en Extremadura tienen familiares directos en territorio español", ha señalado.

Una circunstancia que, para Pollán, "no es de recibo" y ha considerado que es "una circunstancia de sentido común y que no se puede asumir". Asimismo, también ha avanzado que se auditará todo el gasto público en Castilla y León destinado a la inmigración ilegal.

Por otro lado, ha anunciado a su vez que se endurecerá el régimen interno de los centros que atienden a los menores no acompañados. "Tenemos que respetar y valorar el trabajo que hacen nuestros funcionarios y el personal de esos centros y que no sufran las situaciones que están sufriendo", ha añadido.

Respecto a la repatriación de inmigrantes ilegales, Pollán ha explicado que en el caso de los menores se estudiarán los acuerdos y convenios que "la propia Ley de Extranjería en su artículo 35.2 dice que se puede establecer" para hacer que estos "estén donde tienen que estar, que es con sus padres".

En cuanto a los mayores de edad en situación irregular, el vicepresidente primero ha asegurado que "se seguirán los trámites necesarios o intentaremos hacerlo para seguir combatiendo esas políticas de Sánchez" y devolver a los inmigrantes a sus países de origen.

En cuanto a las subvenciones destinadas a las asociaciones que trabajan con inmigrantes y personas vulnerables, Pollán ha garantizado que seguirán recibiendo todas aquellas que se destinen a labores "muy importantes en muchos aspectos como la infancia, adicciones o mayores".

"En ese sentido pueden estar tranquilos porque esa labor va a seguir haciéndose desde la Consejería", ha precisado, además de recalcar que las que se verán comprometidas serán las ayudas relacionadas con la inmigración ilegal.

"Hay directores generales que han empezado hoy tras ser nombrados y vamos a trabajar para tener todos esos datos y no actuar a la ligera y sí con pleno conocimiento", ha sentenciado Carlos Pollán.