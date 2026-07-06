El Frente Polisario en CyL denuncia ataques con drones marroquíes y el deterioro humanitario en el Sáhara

Abdalahe Hamad Jlil, delegado del Frente Polisario en Castilla y León, ha mantenido en la mañana de este lunes, 6 de julio, una reunión con el sindicato CCOO en Castilla y León.

En la misma, ambas partes han analizado la situación que está atravesando el pueblo saharaui y han “reafirmado su voluntad de seguir fortaleciendo la colaboración y solidaridad entre ambas organizaciones”.

En el encuentro, el delegado saharaui ha trasladado su “profunda preocupación” por el “agravamiento del conflicto” y ha denunciado los “continuos ataques con drones marroquíes sobre el territorio saharaui” y también el “deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos”.

El delegado del Frente Polisario informó sobre la situación que viven los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes, donde “se está desarrollando una ola de huelgas de hambre coordinadas para denunciar la falta de atención médica, las condiciones de reclusión y el incumplimiento por parte de Marruecos de las resoluciones de Naciones Unidas relativas a sus derechos y a su liberación”.

Especial preocupación suscita la “huelga de hambre colectiva iniciada por los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik, en apoyo a su compañero Naâma Asfari”, coincidiendo con el decimoquinto aniversario del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik.

Esta acción pretende volver a situar en la agenda internacional la situación de los presos políticos saharauis y reclamar el respeto de sus derechos fundamentales.

Durante la reunión, Abdalahe Hamad Jlil agradeció “el compromiso histórico de CCOO con la causa saharaui e invitó a la organización a visitar los campamentos de población refugiada saharaui para conocer de primera mano su realidad y reforzar la cooperación solidaria”.

En este sentido, ambas partes abordaron la “posibilidad de colaborar en la próxima caravana solidaria destinada a los campamentos, mediante el envío de alimentos, medicamentos, material escolar, equipamiento informático y otros recursos básicos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población refugiada”.

CCOO Castilla y León ha reiterado que “seguirá defendiendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas”.

Asimismo, la organización reafirma “su compromiso de mantener e impulsar iniciativas de cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui, convencida de que la defensa de los derechos, la justicia y la paz forma parte inseparable de la acción sindical y de la solidaridad internacional”.